Rebajan la condena de cuatro años y medio a 18 meses de prisión a dos hermanos a por pegar una paliza a un camionero en Inca y romperle dos dientes
La víctima y los procesados iniciaron una encendida discusión después de hacer un trueque de un caballo por una moto
Dos hermanos han sido condenados este miércoles por la Audiencia de Palma a 18 meses de cárcel cada uno por un delito de lesiones al propinar una paliza a un camionero en Inca al hacer un trueque de un caballo por una moto. Como consecuencia de los fuertes golpes recibidos, la víctima sufrió la pérdida de dos dientes. Los encausados deben indemnizar a la víctima con 4.000 euros, de los que han consignado 1.000 euros antes del juicio y el resto dentro de un año. Su ingreso en prisión ha quedado en suspenso.
Los hechos que han sido juzgados este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Palma tuvieron lugar sobre las siete de la tarde del siete de mayo de 2020 en una finca de Inca. El camionero fue a visitar a dos hermanos y se inició una fuerte discusión después de hacer una transacción de un caballo por una moto. Los ahora condenados amenazaron a la víctima y le comenzaron a pegar patadas.
"¡No vas a salir vivo de aquí!", espetaron los dos hermanos al agredido para amedrentarle mientras le propinaban toda suerte de golpes. El afectado sufrió contusiones múltiples y la pérdida de dos dientes. Por este motivo la víctima tuvo que someterse a tratamiento odontológico para la reconstrucción provisional y luego definitiva de las piezas dentales.
Reparación del daño
El fiscal pedía inicialmente para cada uno de los dos hermanos procesados una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito de lesiones. También debían hacer frente al pago de una indemnización de 5.385 euros. Fruto de un acuerdo de conformidad, los acusados, asistidos por el abogado Rafael Llompart, han alcanzado un pacto con el denunciante y han logrado una sustancial rebaja. La solicitud inicial de cuatro años y medio para cada uno de los acusados se ha reducido a 18 meses. Mientras que la indemnización se ha rebajado a 4.000 euros. Con carácter previo al juicio, los encausados han consignado 1.000 euros y han pactado hacer el pago en un año de los otros 3.000 restantes a razón de un pago de 250 euros mensuales. Este hecho ha sido apreciado en la sentencia dictada 'in voce' como una atenuante de reparación del daño junto con otra de dilaciones indebidas por el retraso injustificado en la causa.
