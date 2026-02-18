Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Narcotráfico

La Policía sorprende a un hombre que vendía una placa de 100 gramos de hachís en la estación de tren de Manacor

El sospechoso estaba a punto de vender la droga a otra persona y quedó detenido

El paquete de hachís pesaba más de 100 gramos.

El paquete de hachís pesaba más de 100 gramos. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que fue sorprendido cuando estaba vendiendo una placa de más de 100 gramos de hachís en la estación de tren de Manacor. El sospechoso fue descubierto en un control rutinario y está acusado de un delito contra la salud pública.

Los agentes de la comisaría de Manacor estaban realizando labores de prevención de la delincuencia en las inmediaciones de los andenes de la estación. Allí observaron a dos hombres que realizaban movimientos extraños y no mostraban intención alguna de querer utilizar el servicio ferroviario.

Antes las sospechas de que estuvieran cometiendo algún tipo de delito, los policías decidieron identificarlos. Al detectar su presencia, los dos hombres aceleraron el paso para esquivarlos y marcharse de la estación.

Pero los policías los interceptaron y les pidieron su documentación. Uno de ellos se quitó la chaqueta que llevaba y dejó caer un paquete de color marrón que llevaba en la axila. Uno de los agentes recogió el paquete y comprobó que era un trozo de hachís. El sospechoso admitió que el hachís era suyo, pero alegó que era para consumo propio y que no iba a vendérselo al otro hombre. Los policías lo detuvieron como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El acusado fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional de Manacor, donde los agentes comprobaron que el paquete de hachís pesaba más de 100 gramos.

