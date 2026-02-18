La Policía Local de Palma ha retirado de la circulación 673 patinetes eléctricos en los últimos trece meses
Los vehículos han sido trasladados al depósito municipal por diferentes irregularidades, como trucajes o falta de seguro
La Policía Local de Palma ha retirado de la circulación 673 patinetes eléctricos a lo largo de los últimos trece meses. Se trata de vehículos que fueron interceptados en alguno de los controles realizados por los agentes en distintos puntos de la ciudad y que fueron trasladados al depósito municipal por presentar distintas irregularidades, como la falta de seguro obligatorio o tener el motor trucado.
Desde la Policía Local de Palma explican que a lo largo del año pasado fueron retirados de las calles 625 patinetes eléctricos que presentaban alguna deficiencia, mientras que este año, hasta el 12 de febrero, se han intervenido otros 48 de estos vehículos. Un total de 673 patinetes eléctricos en trece meses.
La Policía explica que estos vehículos han sido retirados por incumplir las normas, como tener el motor trucado, no tener el seguro obligatorio o circular de forma indebida. Los agentes realizan controles periódicos de estos vehículos en distintos puntos de la ciudad.
