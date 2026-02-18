Condenado a nueve años de cárcel un padre por abusos a su hija de tres años en Palma y contagiarle gonorrea

Un padre ha sido condenado por la Audiencia de Palma a nueve años de prisión por abusos a su hija de tres años y contagiarle gonorrea. La sentencia considera acreditado que el progenitor actuó de manera "temeraria", al ser conocedor de que padecía la enfermedad venérea y entrar en contacto con la niña. También aprecia que el ahora condenado sabía del riesgo de transmisión de la bacteria a la menor. La sentencia no es firme aún y el encausado ha anunciado que la recurrirá.

Durante el juicio celebrado el pasado mes de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, el padre reconoció que se bañaba desnudo con su hija pequeña y con otras dos hijas. No obstante negó haber abusado de ella. En el transcurso de su declaración, el procesado afirmó que empezó a sospechar que pudiera haber contraído alguna enfermedad venérea al sentir escozor en los genitales.

El padre negó en todo momento en su comparecencia que hubiera violado a su hija de tres años. De hecho atribuyó a la falta de higiene personal que le hubiera transmitido esa enfermedad venérea. "Le tuvo que salir algún flujo cuando se bañaba conmigo", apuntó en su declaración.

Peritos enfrentados

En el transcurso de la prueba pericial hubo dos dictámenes enfrentados por parte de los facultativos. De hecho en la vista se produjo un encendido debate entre cuatro doctoras y un médico. Este último admitía la posibilidad de contagio de la gonorrea por el solo hecho de bañarse el procesado con su hija y las otras médicas lo descartaban.

Por su parte una técnica de la Unidad de Valoración de Abusos Sexuales a la Infancia (UVASI) señaló en el juicio que el comportamiento de la menor era compatible con una agresión sexual. En este sentido, esta le preguntó a la niña "¿quién te ha hecho pupa?" y esta contestó "fue papá".