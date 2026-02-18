Un coche con una pareja y sus dos nietas pequeñas se incendia en la autopista de Inca
Los cuatro ocupantes han podido salir ilesos del vehículo, que ha acabado arrasado
El siniestro ha provocado grandes retenciones a la altura de Santa Maria
Alberto Fraile
Un coche en el que viajaba una pareja y sus dos nietas pequeñas, de unos tres y cuatro años, se ha incendiado a causa de una avería cuando circulaba por la autopista de Inca en sentido a Palma, a la altura de Santa Maria. Los cuatro ocupantes han podido salir ilesos del vehículo, que ha acabado totalmente calcinado. El incidente ha provocado grandes retenciones en la vía.
Los hechos han ocurrido sobre la una y media del mediodía a la altura del kilómetro 12 de la autopista Palma-Inca. Un coche en el que viajaba una pareja y sus dos nietas pequeñas se dirigía de Santa Maria a Palma, cuando se han dado cuenta de que salía humo del motor. El conductor se ha detenido en el arcén y los cuatro ocupantes han salido fuera mientras el fuego se extendía por todo el vehículo.
Al lugar han acudido dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y los Bombers de Mallorca, así como una ambulancia del 061. La pareja y las dos niñas han permanecido alejadas del fuego, mientras los equipos de emergencia sofocaban las llamas y regulaban la circulación para evitar accidentes. Los cuatro estaban ilesos.
La vía ha tenido que ser parcialmente cortada hasta que el fuego ha sido extinguido y se ha retirado el vehículo, lo que ha provocado grandes retenciones.
