Un coche circula a 117 kilómetros por hora por una calle de Alcúdia

A 117 kilómetros por hora en una vía urbana limitada a 50. La Policía Local de Alcúdia interceptó a finales de enero a un conductor que fue cazado por un radar circulando a más del doble de la velocidad permitida. El hombre ha quedado investigado por un delito contra la seguridad vial y se enfrenta a un juicio penal, que puede conllevar retirada del carné y una elevada sanción económica.

Según informa la Policía Local de Alcúdia, el vehículo fue detectado por un radar el pasado 25 de enero a las nueve menos veinte de la noche en la Avinguda Tucà, de las principales calles de la ciudad, cuando circulaba a 117 kilómetros por hora en una zona con un límite de 50. Los agentes identificaron al conductor y le informaron de que estaba investigado por un delito contra la seguridad vial, por superar en más de 60 kilómetros el máximo permitido. La Policía recuerda que el conductor se enfrenta a consecuencias penales, incluyendo la retirada del carné y sanciones económicas.

Desde la Policía Local anuncian que se van a intensificar estos controles, en especial en los entornos ubanos, donde el riesgo para peatones y otros usuarios es mayor.