Arrestan a tres jóvenes tras una peligrosa persecución por las calles de Manacor

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Manacor arrestaron en la madrugada del pasado jueves a tres jóvenes, un menor de diecisiete años y otros dos de unos dieciocho, después de una peligrosa huida en coche a toda velocidad por las calles de la ciudad en la que circularon de forma temeraria y sin respetar las señales, embistieron contra los vehículos policiales cuando trataron de cortarles el paso y provocaron situaciones de gran peligro para peatones y otros conductores.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, el incidente ocurrió en la madrugada del jueves. Una patrulla de la Policía Local de Manacor observó un coche con tres chicos jóvenes con la cabeza cubierta por capuchas que les inspiró sospechas. Cuando les dieron el alto, se escaparon a toda velocidad. Los policías salieron en su persecución y poco después se unieron a ella varios coches más de la Policía Local.

Desde la Policía Local se informó de la persecución al 091, y un vehículo de la Policía Nacional que realizaba un servicio de vigilancia en el centro de la ciudad vio a los coches policiales, con las sirenas y los destellantes, que seguían a los sospechosos, por lo que fue también tras ellos.

Durante su fuga, los jóvenes circularon a velocidades excesivas, intentaron provocar la colisión entre los coches patrulla, se saltaron las señales de circulación, realizaron bruscos cambios de sentido y generaron un grave peligro para el resto de los usuarios de la vía

Los fugitivos llegaron a provocar la salida de la vía de los coches patrulla, que estuvieron a punto de sufrir un grave accidente de tráfico. Finalmente el turismo de los jóvenes golpeó contra un bordillo de la calzada, lo que les hizo perder el control y chocar contra un muro. El vehículo sufrió graves daños.

Tras unos segundos de confusión los tres chicos salieron del coche e intentaron huir a la carrera. Los policías fueron tras ellos y les intercpetaron. Los jóvenes opusieron una fuerte resistencia e intentaron zafarse de los agentes, aunque fueron finalmente inmovilizados y detenidos.

Los agentes comprobaron que el conductor del vehículo era un menor de diecisiete años, por lo que no tenía permiso de conducir, mientras que los otros dos tenían unos dieciocho años. También averiguaron que el vehículo que conducían y que había resultado accidentado pertenecía a un familiar del chico, que al parecer se lo había cogido sin permiso.

Los tres jóvenes quedaron detenidos como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y a uno de ellos, el menor, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.