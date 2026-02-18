Apuñalan a un hombre que fue a comprar droga a Son Banya

Una discusión durante la compra de una dosis de droga en uno de los puntos de venta en la entrada de Son Banya, en Palma, finalizó esta madrugada a puñaladas. El supuesto comprador, un argelino de 40 años, tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital con una herida de arma blanca en el costado, aunque en principio su vida no corre peligro. Mientras, la Policía ha abierto una investigación para localizar al autor de la agresión.

Los hechos, según confirman fuentes policiales, han ocurrido sobre las cinco de esta madrugada, en una de las casetas instaladas en la entrada de Son Banya que son utilizadas por los clanes de narcotraficantes como puntos de venta de droga. En este caso se distingue porque enarbola la bandera de Brasil.

El 112 ha recibido el aviso de que habían apuñalado a una persona, por lo que ha trasladado la información a la Policía Nacional y al 061. La ambulancia que ha acudido allí ha prestado la primera atención a la víctima, un hombre argelino de 40 años que presentaba una herida de arma blanca en el costado, y le ha trasladado al hospital de Son Llàtzer. En principio su vida no corría peligro.

Mientras, la Policía ha iniciado gestiones para localizar al autor de la agresión, que todavía no ha sido detenido. Según las primeras pesquisas, el herido había acudido al lugar a comprar una dosis de droga. Durante la transacción habría mantenido una discusión con el vendedor, que finalmente le había propinado un navajazo en el costado, y se había escapado.