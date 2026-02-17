Un técnico de mantenimiento de la UIB, herido al caer de un balcón
El trabajador estaba colgando una banderola cuando ha cedido la pasarela metálica sobre la que se apoyaba
Un técnico de mantenimiento de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha resultado herido al caer desde un balcón del edificio Anselm Turmeda, en el campus de Palma, donde estaba colgando una banderola. El hombre ha sido trasladado en ambulancia a un hospital.
Según informan fuentes de la universidad, el accidente laboral ha ocurrido esta mañana. El operario, un técnico de mantenimiento, estaba colgando una banderola en el exterior de un balcón del edificio Anselm Turmeda, en el campus de Palma, cuando la pasarela metálica en la que se apoyaba ha cedido.
El hombre ha resultado herido y ha sido trasladado a un hospital en ambulancia.
