La Policía Nacional detiene a tres hombres e interviene 16 kilos de hachís en dos coches en el Puerto de Maó

El evidente estado de nerviosismo de un conductor y un fuerte olor a hachís delató que portaba droga en el interior de su vehículo a la salida del Puerto de Maó. En el interior de los asientos traseros ocultaba la sustancia estupefaciente. Paralelamente, otro vehículo fue registrado en el mismo punto. Dentro del parachoques trasero escondía los narcóticos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres por presuntos delitos contra la salud pública y han intervenido 16 kilos de hachís en la capital menorquina.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado. Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Estupefacientes, de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, establecieron un dispositivo estático de control en la vía pública a la salida del Puerto de Maó. El objetivo era la localización e interceptación de droga.

Cuando los agentes estaban dando el alto a los coches que salían del barco, los policías fueron sorprendidos por el excesivo nerviosismo de un conductor. Además, se percataron de que había un fuerte olor a sustancias estupefacientes en el habitáculo. A continuación realizaron una minuciosa inspección.

Paquetes dentro de los asientos

En el transcurso del registro, los agentes detectaron irregularidades y bultos en la zona de los asientos traseros. Tras realizar una inspección más técnica, hallaron varios paquetes alojados entra la gomaespuma. En el interior había hachís y su peso alcanzó los ocho kilos y medio. También le intervinieron una navaja metálica, y una pequeña cantidad de droga para su consumo inmediato. Acto seguido fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Mientras, en otro vehículo ocupado por dos hombres los agentes de la Policía Nacional realizaron también un exhaustivo registro. Oculto en el interior del parachoques trasero había ocho kilos de hachís. Los dos individuos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública y este martes han sido puestos a disposición judicial. Los presuntos traficantes no tenían relación entre ellos.