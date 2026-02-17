El pirómano de s'Albufera dijo que provocaba los incendios para "limpiar" la zona

El vecino de sa Pobla de 72 años considerado por la Guardia Civil el responsable de numerosos incendios de cañas en s'Albufera comentó tras su detención que provocaba los fuegos para "limpiar" zonas que estaban "sucias", con mucha vegetación seca. El hombre fue finalmente arrestado el pasado 10 de febrero cuando presuntamente se disponía a iniciar un incendio en medio de un fuerte vendaval, por lo que podría haber tenido graves consecuencias. Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) le consideran el autor de numerosos fuegos en la zona. No se descarta que actúe así a causa de un trastorno mental.

Una de las zonas quemadas de s'Albufera. / Guardia Civil

Los incendios en cañaverales como el de s'Albufera han sido tradicionalmente una práctica utilizada para regenerar la zona, pero está totalmente prohibida y puede tener gravísimas consecuencias. El Seprona de la Guardia Civil llevaba desde 2024 investigando las actividades de un supuesto pirómano, dada la proliferación de fuegos en la zona en este tiempo. Los agentes habían comprobado que el autor elegía los días de fuerte viento, para que las llamas se extendiaran con rapidez.

Un testigo le hizo una foto

Era la operación Ruedas de Fuego. Durante este tiempo, los agentes han realizado numerosas vigilancias en s'Albufera, y ha resultado fundamental la colaboración ciudadana. Varios testigos vieron al sospechoso provocar los fuegos y uno de ellos llegó a hacerle una foto. Esta imagen ha sido fundamental. En ella aparece el hombre cuando se marcha del lugar dejando atrás las cañas en llamas.

A partir de aquí los agentes consiguen identificar al sospechoso. Es un vecino de sa Pobla de 72 años. Al día siguente salió de su casa en bicicleta y se dirigió a s'Albufera, seguido discretamente por los investigadores, que no le perdieron de vista en ningún momento. Incluso utilizaron un dron para vigilarle desde la altura.

Primero fue al lugar donde había provocado el fuego el día anterior, al parecer para comprobar el alcance que había tenido el incendio. En ese momento soplaba un fuerte viento. Ante la posibilidad de que si iniciaba otro incendio no pudieran contenerlo, los agentes optaron por interceptarle y detenerle. Llevaba encima tres mecheros y abundante papel.

El hombre comentó entonces que provocaba los incendios para "limpiar" estas zonas, que tenían mucha vegetación seca. Tras ser puesto a disposición judicial, el titular del juzgado dictó una orden que le prohíbe acercarse a s'Albufuera.