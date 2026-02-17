Un ladrón intenta robar en un coche de un familiar de uh hombre en Palma y le amenaza con un cuchillo

Un trabajador presenció cómo dos jóvenes robaban objetos en el coche de un familiar aparcado en una calle Palma. Al dirigirse a los ladrones para recriminárselo, uno de ellos esgrimió un cuchillo para amenazarle. Agentes de la Policía Nacional han detenido a uno de estos delincuentes por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de enero en la plaza de las Columnas de Palma. Un trabajador de la zona observó cómo había dos individuos en el interior de un coche de un familiar, estacionado en las proximidades. Uno de los ladrones se marchó apresuradamente del lugar. Sin embargo, el otro permaneció dentro. Este sacó una navaja y le esgrimió contra el testigo. Así le instó a que se quitara "del medio" y le dijo que le iba "a rajar". A continuación se marchó también a pie de la zona.

La víctima se subió entonces a una furgoneta y empezó a perseguir a este joven. Este se aproximó y esgrimió de nuevo la navaja. A continuación propinó una patada al vehículo antes de marcharse.

Una vez que el afectado interpuso la correspondiente denuncia, agentes del Grupo de Policía Judicial de Centro de la Policía Nacional se ocuparon del caso. Después de numerosas pesquisas, los investigadores lograron determinar la identidad de los dos presuntos autores del robo en el interior del vehículo. A partir de este momento, activaron una reclamación policial para detener al autor. Finalmente, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) localizaron al joven el pasado jueves y le detuvieron por un presunto delito de robo con violencia.