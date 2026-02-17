Investigan a un conductor que cuadriplicó la tasa de alcoholemia y se negó a completar la prueba tras un accidente en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma han investigado por un delito contra la seguridad vial a un conductor que intentó darse a la fuga tras un accidente y cuadruplicó la tasa de alcoholemia, y posteriormente se negó a realizar la segunda prueba, como es preceptivo. El hombre además no tenía carné de conducir y el vehículo carecía de seguro y no había pasado la ITV.

Los hechos ocurrieron sobre las once y veinte de la noche del miércoles de la semana pasada. La base del 092 recibió avisos sobre un turismo que circulaba de forma negligente por la calle Benet Pons i Fàbregues. Según reveló la investigación, el conductor ignoró un semáforo en rojo, colisionó contra un vehículo estacionado y abandonó el lugar.

Síntomas de embriaguez

Pocos minutos después, una patrulla de la Unitat d'Intervenció Immediata (UII) de la Policía Local interceptó el vehículo en la calle Reis Catòlics. Los agentes apreciaron síntomas evidentes de embriaguez en el conductor. Al ser sometido a la prueba de etilometría por parte de la Unitat de Vehicles d'Accidents (Uvac) arrojó un resultado positivo de 1,13 mg/l en el primer intento, más de cuatro veces el máximo legal. Durante la práctica de la segunda prueba, el investigado mantuvo una actitud claramente obstructiva y realizó soplidos insuficientes de forma deliberada para frustrar el resultado, ante los requerimientos reiterados de los agentes.

Señales del impacto en el vehículo. / Policía Local de Palma

Asimismo, se constató que el investigado no disponía del permiso de conducir y que el turismo carecía de seguro y de la ITV en vigor, hechos por los que fue denunciado administrativamente.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) instruyó el atestado de tráfico por el siniestro. Por su parte, la Sala de Atestados confeccionó las diligencias penales por el presunto delito de negativa a someterse a las pruebas de detección y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia.