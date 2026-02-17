Un incendio de un coche causa un gran atasco en el autopista de Inca, en sentido Palma, junto a Binissalem

Un incendio de un vehículo todoterreno ha causado grandes retenciones en la autopista de Inca, en sentido Palma, a la altura de Binissalem. Los ocupantes han podido salir del coche por sus propios medios y no han resultado afectados, aunque el turismo ha resultado con graves daños. Bombers de Mallorca se han encargado de sofocar las llamas y de comprobar que no había ningún vertido en el asfalto.

El incidente ha ocurrido sobre las cinco menos cuarto de la tarde de este martes en la Ma-13, en sentido Palma, a la altura del kilómetro 17 junto a la salida a Binissalem. El motor de un vehículo todoterreno ha comenzado a arder y se han detenido en el arcén. Los ocupantes han podido salir por su propio pie hacia la cuneta sin poder apagar las llamas. Mientras tanto, un atasco en sentido Palma iba cobrando graves dimensiones al llegar a la altura del vehículo.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado rápidamente dotaciones de Bombers de Mallorca. Estos se han encargado de sofocar el fuego con rapidez. No obstante el turismo había sufrido ya graves desperfectos.

Regular la circulación

También se han movilizado hasta el lugar del siniestro agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Los efectivos del instituto armado se han encargado de regular la circulación tras el incendio. La normalidad se ha restablecido por completo una vez que una grúa ha retirado el turismo del arcén.