Guardias civiles reaniman a un hombre en parada cardiorrespiratoria en una calle de Santa Ponça
Los agentes del instituto armado alternaron el uso del desfibrilador con compresiones torácicas hasta la llegada del personal sanitario al lugar
Una patrulla de la Guardia Civil fue alertada después de que un hombre se desplomara al suelo inconsciente en plena calle en Santa Ponça tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Los agentes del instituto armado le reanimaron alternando un desfibrilador con las compresiones torácicas hasta que reactivaron sus constantes hasta la llegada del personal sanitario. Los facultativos le trasladaron luego al paciente a un hospital para que fuera atendido.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en Santa Ponça. Una patrulla de la Guardia Civil fue alertada por los viandantes y les solicitaron auxilio después de que un hombre, de unos 60 años, se desplomara en la vía pública. Los agentes actuaron con celeridad. Así recogieron el desfibrilador del vehículo y alternaron su uso con las compresiones torácicas.
La acción de los guardias civiles sirvió para reactivar las constantes vitales de la víctima hasta la llegada de una ambulancia con personal sanitario. Gracias a esta rápida respuesta, la víctima pudo ser estabilizada para su posterior traslado a un hospital y proporcionarle la atención médica necesaria.
"Inquebrantable compromiso"
A raíz de esta acción humanitaria de estos agentes, la Guardia Civil ha subrayado su "inquebrantable compromiso" con la protección y la seguridad ciudadana. También ha ensalzado "la vocación de servicio" del Cuerpo y la "profesionalidad ante situaciones de emergencia".
