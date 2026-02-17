Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fuerte viento provoca una decena de incidentes de madrugada en Palma

Los Bombers han tenido que retirar varios árboles desplomados en distintos puntos de la ciudad

Un árbol desplomado sobre un coche esta madrugada en sa Vileta.

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un fuerte vendaval se ha dejado notar esta madrugada en Palma, donde se han registrado una decena de incidentes, la mayoría por caída de árboles y ramas, y . En ninguno de los casos se han producido daños personales.

Las fuertes rachas de viento se han registrado durante toda la madrugada, pero los incidentes más graves en Palma se han producido a partir de las seis. Varios árboles se han desplomado en la plaza Abú Yahyá y en la calle Balmes -en el Ensanche-, y en las calles Trobada -en Son Dameto- y Castell Fidardo -en Sa Vileta-. En algunos casos los árboles han caído sobre coches estacionados, que han sufrido desperfectos.

Los Bombers han tenido que intervenir también para retirar ramas desprendidas y para asegurar otros elementos, como toldos y persianas, que amenazaban con caer. En la calla Mazagán, en Son Espanyolet, han retirado una sábana que al parecer había sido arrancada de un tendedero y se ha enredado en la copa de un árbol.

En ninguno de los casos se han producido daños personales.

Balears estaba hasta esta mañana en alerta amarilla en previsión de fuertes vientos, aunque la medida se ha cancelado con la mejoría del tiempo.

