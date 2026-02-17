Detenido por apuñalar a su sobrino en un bar de Ciutadella, en Menorca
El individuo mantuvo una disputa con su familiar, fue a su casa a por un cuchillo, volvió al local y le hirió de gravedad
Agentes de la Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, detuvieron en la noche del pasado domingo a un hombre por apuñalar a su sobrino, que sufrió lesiones de gravedad en el brazo. El inidividuo fue arrestado como presunto autor de un intento de homicidio.
Los hechos, según informa la Policía Nacional, sucedieron sobre la una y diez de la madrugada en un bar de Ciutadella, donde se produjo una disputa entre un hombre y su sobrino. El hombre salió del bar, fue a su domicilio, cogio un cuchillo de grandes dimensiones y regresó al establecimiento, donde permanecía su sobrino, y le asestó dos puñaladas dirigidas al pecho, si bien la víctima se protegió con el brazo y sufrió lesiones graves en la extremidad.
La víctima salió del bar malherida, pero no pudo ir muy lejos porque había perdido mucha sangre, y cayó al suelo. Fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde fue intervenido quirúrgicamente.
La Policía puso en marcha un operativo para localizar al presunto autor de los hechos, que fue detenido en su domicilio. De igual manera se realizó un amplio despliegue de diversas unidades tanto de Seguridad Ciudadana, agentes de Policía Científica para la inspección del lugar de los hechos y seguidamente el grupo de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación para determinar lo ocurrido.
Una vez terminadas las gestiones de investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial el martes. La víctima permanece ingresada en el hospital recuperándose de las heridas.
