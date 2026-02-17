Así fue la detención policial a un joven en Palma por supuesta violencia machista

Un grupo de agentes de la Policía Nacional rodea a un joven en la calle Foners de Palma después de ser denunciado por su pareja por supuesta violencia machista. Los policías le propinan toda suerte de porrazos en la cabeza en la calle antes de introducirle en el coche patrulla. Una vez dentro, algunos policías le siguen propinando porrazos con la defensa antes de llevárselo detenido. "¡Basta, parad ya por favor!", se escucha gritar a algunos vecinos. "Todos contra uno", protestan otros. Los golpes le causaron, entre otras lesiones, la fractura de mandíbula. Dos policías y el entonces detenido se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma. El fiscal pide para cada uno de los dos policías 11 meses de prisión por un presunto delito de lesiones. Mientras que para el ministerio público solicita una pena de tres años para el arrestado por supuestos delitos de atentado a agentes de la autoridad, daños y lesiones.

Los hechos ocurrieron entre las 23.00 y las 23.30 del 14 de abril de 2021 en la calle Foners de Palma. La pareja del detenido acababa de llamar al teléfono de Emergencias del 112 para denunciar un supuesto caso de violencia machista. En el audio de la conversación, escuchado en la Audiencia, se escucha a la mujer hablar entre sollozos y con angustia. "Me quiere matar", llega a decir. En la vista, esta testigo ha hecho una confesión de su impostura. "Exageré para darle un escarmiento".

Una patrulla policial se encontraba en ese preciso instante en la misma calle Foners. "En 40 segundos ya estábamos allí", ha reconocido uno de los agentes procesados. Numerosos efectivos policiales se habían personado en el lugar en la misma calle. En el vídeo captado por un vecino, que ha sido visionado durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia de Palma, se ve a una decena de policías porra en mano y el joven en medio recibiendo porrazos. En un momento dado, le introducen en el coche patrulla y le siguen propinando golpes con la porra en el interior del vehículo policial. Tras ingresar en el calabozo, el joven fue trasladado a Son Llàtzer. Allí le detectaron que presentaba un hematoma en la parrilla costal izquierda. También había sufrido una fractura del arco cigomático de la mandíbula.

"Golpes peligrosos en cabeza y cuello"

Los policías, durante su comparecencia, se quejaron de que el procesado había cogido a uno de ellos del antebrazo y otro había sufrido erosiones en una tibia de una pierna. El joven detenido sí ha admitido que se puso violento al ser encerrado en el coche patrulla. Comenzó a dar patadas hasta causar una serie de daños en el vehículo policial. Estos han sido valorados en 217,52 euros.

En el transcurso de su intervención, uno de los policías ha asegurado que utilizó "la fuerza mínima indispensable" para reducir al detenido. Sin embargo, el fiscal rebatió por completo esta afirmación a la hora de exponer sus conclusiones. En este sentido el representante del ministerio público fundamentaba su solicitud de prisión para los policías por "no haberse respetado el principio de proporcionalidad". Mientras que la abogada del joven detenido, Vanessa Carrasco ha resaltado que este recibió "tres golpes peligrosos en la cabeza y en el cuello".