Bombers de Mallorca rescatan a un joven de 23 años con una lesión en un tobillo en el Puig de Galatzó
La víctima ha sido trasladada en helicóptero a Son Espases para la posterior valoración médica
Un joven de 23 años ha tenido que ser rescatado este martes tras sufrir una lesión en un tobillo cuando se encontraba en el Puig de Galatzó de Calvià. La víctima ha sido evacuada en el helicóptero sa Milana de Bombers de Mallorca hasta Son Espases.
El incidente ha ocurrido a mediodía de este martes. Un joven de 23 años se encontraba realizando la subida al Puig de Galatzó. Cuando estaba a la altura de na Sabatera, el excursionista ha sufrido una lesión en un tobillo y no ha podido proseguir la marcha. A continuación el afectado ha llamado a los servicios de emergencia.
Traslado a Son Espases
Acto seguido Bombers de Mallorca han activado el helicóptero sa Milana para acudir al rescate del excursionista. El joven ha sido subido a la aeronave y ha sido trasladado a Son Espases para que el personal sanitario haga una valoración del alcance de la lesión en el tobillo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
- La DGT me obliga a jubilar mi patinete
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta
- El calvario de los jóvenes de Baleares para comprar una vivienda: «De nada sirve el aval de la Hipoteca Jove si el ITP te bloquea»