Bombers de Mallorca rescatan a un joven de 23 años con una lesión en un tobillo en el Puig de Galatzó

Un joven de 23 años ha tenido que ser rescatado este martes tras sufrir una lesión en un tobillo cuando se encontraba en el Puig de Galatzó de Calvià. La víctima ha sido evacuada en el helicóptero sa Milana de Bombers de Mallorca hasta Son Espases.

El incidente ha ocurrido a mediodía de este martes. Un joven de 23 años se encontraba realizando la subida al Puig de Galatzó. Cuando estaba a la altura de na Sabatera, el excursionista ha sufrido una lesión en un tobillo y no ha podido proseguir la marcha. A continuación el afectado ha llamado a los servicios de emergencia.

Traslado a Son Espases

Acto seguido Bombers de Mallorca han activado el helicóptero sa Milana para acudir al rescate del excursionista. El joven ha sido subido a la aeronave y ha sido trasladado a Son Espases para que el personal sanitario haga una valoración del alcance de la lesión en el tobillo.