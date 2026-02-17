Un anciano sufre graves quemaduras en un pequeño incendio en su casa, en Montuïri
Las llamas de la chimenea han prendido en la ropa y la silla donde estaba el hombre, que ha sido ingresado en Son Espases
Un anciano de unos 90 años ha sufrido graves quemaduras en un incendio ocurrido esta mañana en su domicilio, en la calle des Mig, en Montuïri. Al parecer una llamarada de la chimenea ha prendido en la ropa y la silla donde estaba la víctima, que tenía problemas de movilidad y no ha podido escapar. Finalmente ha sido rescatado por dotaciones de la Policía Local y los Bombers de Mallorca, y evacuado en ambulancia a Son Espases.
Según informan fuentes de los servicios de emergencia, el siniestro ha ocurrido sobre las diez de la mañana, en un domicilio ubicado en el número 7 de la calle des Mig, en Montuïri. La víctima, un hombre de unos 90 años que al parecer tenía problemas de movilidad, ha sufrido graves quemaduras cuando una llamarada ha salido de la chimenea y el fuego ha prendido en su ropa y en la silla en la que estaba sentado. El hombre estaba acompañado de una cuidadora, que ha alertado a los servicios de emergencia.
Al lugar han acudido con urgencia una patrullla de la Policía Local, que han sofocado las llamas con un extintor. También han intervenido dotaciones de la Guardia Civil, Protección Civil y los Bombers de Mallorca, que han culminado la extinción del fiuego.
El anciano ha sido rescatado del interior del domicilio y trasladado en ambulancia al hospital de Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.
