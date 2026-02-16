Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional interviene un kilo de cocaína a una banda de narcos en Palma

El Grupo I de Estupefacientes arresta a seis paraguayos que traían la droga a la isla y la distrubuían entre diferentes clanes

Policía Nacional

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes del Grupo I de Estupefacientes de la Policía Nacional han detenido en Palma a seis personas, presuntos miembros de una organización criminal de origen paraguayo que introducía droga en Mallorca y la repartía entre distintos clanes de narcotraficantes. En la operación los agentes se incautaron de un kilo de cocaína de gran pureza que acababan de traer a la isla.

Los agentes del Grupo I de Estupefacientes llevaban meses investigando las actividades de un grupo de origen paraguayo que se dedicaba tanto a la introducción de grandes cantidades de cocaína en la isla como a su distribución entre otros clanes para su venta al menudeo. Esta investigación resultó especialmente complicada porque los miembros de la banda mantenían una relación muy estrecha y hermética. El principal investigado, el cabecilla del grupo, era quien gestionaba la compra de la droga, lo que en argot policial se conoce como "el conseguidor".

Agentes de Policía, durante uno de los registros en Palma.

Agentes de Policía, durante uno de los registros en Palma. / CNP

La investigación se inició cuando los investigadores tuvieron conocimiento que habría un grupo criminal que introducía cocaína en partidas periódicas de un kilo. El destino final eran otros grupos y organizaciones sin vinculación entre ellas que se dedicaban al tráfico de drogas al menudeo en diferentes puntos de la isla.

Paquetes de cocaína intervenidos en la operación.

Paquetes de cocaína intervenidos en la operación. / CNP

Cuatro registros en Palma

El pasado jueves, 12 de febrero se llevó a cabo la fase de explotación estableciendo un operativo policial en varias barriadas de Palma. Los agentes llevaron a cabo cuatro registros en viviendas. En uno de los domicilios se localizó cerca de un kilo de cocaína en un bloque precintado, una envasadora, así como diversos útiles para el tráfico de droga y dinero en efectivo.

Durante los registros se detuvieron a cinco personas y posteriormente a una sexta. Entre los detenidos se encuentra el principal investigado y cabecilla de la trama, que ingresó en prisión por orden judicial junto con otra persona investigada.

TEMAS

