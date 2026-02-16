Interceptan durante un control de patinetes en Palma a un hombre que quebrantó la orden de alejamiento de su pareja

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado miércoles a un hombre que fue inteceptado durante un control de patinetes con una bicicleta eléctrica de gran potencia sin carné ni matrícula, y que además había quebrantado una orden judicial que le prohíbe acercarse a su expareja.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron poco después de la una del mediodía del pasado 11 de febrero en la calle Aragó. Agentes de la Unitat Motorizada (Umot) y del Equip Comunitari de Proximitat (Ecop) pusieron en marcha un control de patinetes y bicicletas. Allí interceptaron a un hombre colombiano de 26 años que circulaba en una bicicleta eléctrica con una potencia superior a los 250W, por lo que tiene consideración de ciclomotor. Los policías confirmaron que el hombre no tenía el permiso necesario para conducir este tipo de vehículo y que no estaba matriculado, por lo que le denunciaron y lo retiraron al depósito municipal.

Mientras realizaban las comprobaciones de su identidad a través de la base del 092, los policías fueron informados de que sobre el hombre pesaba una orden judicial que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja. Los agentes comprobaron que se encontraban a menos de cien metros de la vivienda. El hombre admitió que tenía conocimiento de la orden, aunque alegó que se había despistado mientras trabajaba. Quedó detenido por quebrantamiento de la orden judicial.