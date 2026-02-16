Detenido por robar en dos domicilios y dos locales de Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a un individuo que durante los últimos meses habría perpetrado al menos dos robos en dos domicilios y otros dos en locales comerciales de la ciudad. El hombre había sido arrestado previamente por robar en el interior de coches aparcados.

El primer robos que se le atribuye al detenido ocurrió durante la madrugada del 22 de octubre. El propietario de una casa del Secar de la Real denunció que habían forzado una ventana de su domicilio y habían movido objetos en el interior.

El 3 de noviembre otro hombre denunció que la noche anterior unos desconocidos habían roto la puerta de su casa, en la misma barriada, y le habían sustraído la documentación de un vehículo y 675 euros.

Detenido por robar en varios coches

En la madrugada del 12 de diciembre, una patrulla de la Policía acudió a la Carretera de Valldemossa tras recibir un aviso de que se estaba produciendo un robo en un establecimiento. Los agentes encontraron la persiana forzada y el cristal roto, pero el ladrón ya había escapado. Se había llevado 250 euros de la caja fuerte. Esa noche, casi a la misma hora y en la misma zona, fue detenido un hombre por robar en el interior de varios vehículos. Los agentes del Grupo de Robos sospecharon que podría ser el también del robo en la tienda. Posteriormente, y gracias a la colaboración de la Policía Local, los investigadores tuvieron conocimiento de que el mismo individuo había sido visto por la zona con un corte y sangre seca en las manos.

El último robo que se le atribuye ocurrió sobre las tres y media de la madrugada del 18 de diciembre. En este caso el ladrón rompió la ventana de una peluquería con un extintor y se llevó 600 euros.

Tras realizar diversas gestiones, los agentes del Grupo de Robos obtuvieron indicios que apuntaban a que el mismo individuo estaría detrás de los cuatro robos con fuerza. El sospechoso fue finalmente detenido la semana pasada.