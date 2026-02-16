Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos de MallorcaBiblioteca de Sa PoblaAmarres Club de MarNormas Equipaje de Mano
instagramlinkedin

Detenido el presunto autor de numerosos incendios en s'Albufera de Mallorca

La Guardia Civil realizó un operativo especial ante la sucesión de fuegos intencionados desde 2024

El sospechoso, un hombre de 72 años, fue visto por varios testigos pegando fuego al cañaveral en días distintos

Un guardia civil conduce al presunto pirómano detenido.

Un guardia civil conduce al presunto pirómano detenido.

Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil ha identificado a un hombre de 72 años, considerado el responsable de numerosos incendios que han afectado a s'Albufera de Mallorca durante los últimos dos años. Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) pusieron en marcha una operación especial para cazar al pirómano, denominada Ruedas de Fuego, que ha permitido finalmente arrestar al sospechoso.

La Guardia Civil inició la operación Ruedas de Fuego en 2024, ante la sucesión de incendios intencionados en el parque natural de s'Albufera de Mallorca. Los agentes del Seprona llegaron a la conclusión de que muchos de estos fuegos eran provocados por una misma persona, por lo que a lo largo de los meses intensificaron la vigilancia en la zona, y en especial en los días en los que soplaba un fuerte viento, que era cuando el pirómano solía actuar, para que los incendios adquirieran más fuerza.

El hombre se aleja tras provocar uno de los incendios.

El hombre se aleja tras provocar uno de los incendios. / Guardia Civil

El pasado martes, 10 de febrero, era uno de esos días. Los agentes de la Guardia Civil identificaron esa mañana a un hombre de 72 años que había sido visto por varios testigos cerca de dos de los focos de un incendio que se declaró esta mañana, y que afectó a una superficie de 9.200 metros cuadrados de cañaveral.

Mientras tanto, otros agentes del Seprona que participaban en la investigación localizaron a otro testigo que les explicó que el día anterior había sorprendido a un hombre provocando un fuego en el interior del parque natural, aunque el mismo testigo pudo apagar las llamas antes de que se extendieran.

En bicicleta

Con esta información, los guardias localizaron al sospechoso y lo sometieron a una discreta vigilancia. Le vieron circular en bicicleta por sa Pobla y posteriormente dirigirse al parque natural. El hombre regresó a las zonas donde había sido visto provocando incendios forestales, en concreto el del 9 de febrero, que había quemado una zona de 170 metros cuadrados.

El sospechoso, deambulando por s'Albufera.

El sospechoso, deambulando por s'Albufera. / Guardia Civil

Finalmente los guardias civiles observaron que el hombre se apeó de la bicicleta y se introdujo en el cañaveral. En ese momento soplaba fuertes rachas de viento en la zona, lo que podía provocar que un incendio se extendiera rápidamente. Con estos indicios y en un intento de evitar que provocara nuevos fuegos, los agentes le arrestaron. Llevaba encima tres mecheros y gran cantidad de papel. Los investigadores le consideran responsable de numerosos fuegos que a lo largo de los últimos meses han afectado al parque natural.

El hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Inca el pasado miércoles, donde le impusieron una orden que le prohíbe acercarse a s'Albufera.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil destaca que en la investigación han colaborado agentes de Medi Ambient y de las policías locales de sa Pobla y Muro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
  2. Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
  3. Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
  4. Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
  5. Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
  6. Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca
  7. Abdullah Boulad, fundador y CEO de The Balance: «Estresado, sufrí un infarto y vi la falta de coordinación, así creé The Balance»
  8. Los lazos con Irán expulsan a un hotel mallorquín de Booking y le anulan reservas

Detenido el presunto autor de numerosos incendios en s'Albufera de Mallorca

Interceptan durante un control de patinetes en Palma a un hombre que quebrantó la orden de alejamiento de su pareja

Auxilian a un anciano que sufrió una caída en su casa, en Palma, y no podía abrir la puerta

Auxilian a un anciano que sufrió una caída en su casa, en Palma, y no podía abrir la puerta

A prisión un violento atracador que agredía a mujeres para robarles el móvil en Palma

A prisión un violento atracador que agredía a mujeres para robarles el móvil en Palma

Detenida una banda que cometió casi 80 robos en tiendas del centro de Palma

Detenida una banda que cometió casi 80 robos en tiendas del centro de Palma

La Fiscalía sostiene que más policías y guardias civiles colaboraban con la red de narcotráfico de Stefan Milojevic

La Fiscalía sostiene que más policías y guardias civiles colaboraban con la red de narcotráfico de Stefan Milojevic

La Policía Local sorprende a un conductor drogado y sin carné en Palma

La Policía Local sorprende a un conductor drogado y sin carné en Palma

Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta

Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
Tracking Pixel Contents