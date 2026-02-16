Detenido el presunto autor de numerosos incendios en s'Albufera de Mallorca
La Guardia Civil realizó un operativo especial ante la sucesión de fuegos intencionados desde 2024
El sospechoso, un hombre de 72 años, fue visto por varios testigos pegando fuego al cañaveral en días distintos
La Guardia Civil ha identificado a un hombre de 72 años, considerado el responsable de numerosos incendios que han afectado a s'Albufera de Mallorca durante los últimos dos años. Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) pusieron en marcha una operación especial para cazar al pirómano, denominada Ruedas de Fuego, que ha permitido finalmente arrestar al sospechoso.
La Guardia Civil inició la operación Ruedas de Fuego en 2024, ante la sucesión de incendios intencionados en el parque natural de s'Albufera de Mallorca. Los agentes del Seprona llegaron a la conclusión de que muchos de estos fuegos eran provocados por una misma persona, por lo que a lo largo de los meses intensificaron la vigilancia en la zona, y en especial en los días en los que soplaba un fuerte viento, que era cuando el pirómano solía actuar, para que los incendios adquirieran más fuerza.
El pasado martes, 10 de febrero, era uno de esos días. Los agentes de la Guardia Civil identificaron esa mañana a un hombre de 72 años que había sido visto por varios testigos cerca de dos de los focos de un incendio que se declaró esta mañana, y que afectó a una superficie de 9.200 metros cuadrados de cañaveral.
Mientras tanto, otros agentes del Seprona que participaban en la investigación localizaron a otro testigo que les explicó que el día anterior había sorprendido a un hombre provocando un fuego en el interior del parque natural, aunque el mismo testigo pudo apagar las llamas antes de que se extendieran.
En bicicleta
Con esta información, los guardias localizaron al sospechoso y lo sometieron a una discreta vigilancia. Le vieron circular en bicicleta por sa Pobla y posteriormente dirigirse al parque natural. El hombre regresó a las zonas donde había sido visto provocando incendios forestales, en concreto el del 9 de febrero, que había quemado una zona de 170 metros cuadrados.
Finalmente los guardias civiles observaron que el hombre se apeó de la bicicleta y se introdujo en el cañaveral. En ese momento soplaba fuertes rachas de viento en la zona, lo que podía provocar que un incendio se extendiera rápidamente. Con estos indicios y en un intento de evitar que provocara nuevos fuegos, los agentes le arrestaron. Llevaba encima tres mecheros y gran cantidad de papel. Los investigadores le consideran responsable de numerosos fuegos que a lo largo de los últimos meses han afectado al parque natural.
El hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Inca el pasado miércoles, donde le impusieron una orden que le prohíbe acercarse a s'Albufera.
La Guardia Civil destaca que en la investigación han colaborado agentes de Medi Ambient y de las policías locales de sa Pobla y Muro.
