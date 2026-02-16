Auxilian a un anciano que sufrió una caída en su casa, en Palma, y no podía abrir la puerta

Personal de la Cruz Roja, el 061, Policía Local y Bombers de Palma han colaborado esta mañana en el auxilio a un anciano de 79 años que ha sufrido una caída en su domicilio y no podía levantarse. Los equipos de emergencia han tenido que forzar la puerta de su casa para poder entrar. Finalmente el hombre fue atendido por los sanitarios y no tuvo que ser hospitalizado.

Según informa la Policía Local de Palma, el incidente ha ocurrido sobre las seis y veinte de la madrugada, cuando la Cruz Roja ha recibido una alerta de que un anciano, residente en la calle Lluís Fàbregas de Palma, había pulsado el botón de teleasistencia, aunque por problemas de idioma y la distancia del aparato, no se podía determinar qué le pasaba.

Ante los problemas para comunicarse con el hombre y la posibilidad de que necesitara ayuda urgente, la Cruz Roja activó el protocolo de actuación conjunta, y se movilizaron dotaciones de ambulancias, la Policía Local y los Bombers.

Cuando los equipos de emergencia han llegado al domicilio, nadie les abrió la puerta. Los bomberos forzaron la cerradura y, una vez dentro, encontraron al hombre tendido en el suelo. Estaba consciente pero no podía levantarse. Los sanitarios le han atendido y finalmente no ha sido necesario trasladarle a un centro sanitario.