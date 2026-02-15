A prisión un violento atracador que agredía a mujeres para robarles el móvil en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un violento atracador que asaltaba y agredía a mujeres en parada de autobús para robarles el teléfono móvil. El delincuente golpeaba a las víctimas en la cabeza para arrebatarles el terminal. Los investigadores le imputan dos atracos con este modus operandi y un robo con fuerza en un vehículo.

El primer robo se produjo sobre las dos y media de la tarde del 26 de diciembre en la calle Felicià Fuster, ha explicado la Policía. Una mujer estaba esperando el autobús cuando un joven le preguntó cuánto iba a tardar en llegar el vehículo. Se alejó unos metros, pero volvió y se abalanzó sobre la víctima por la espalda para quitarle el teléfono móvil que llevaba en las manos. La mujer se resistió y se inició un forcejeo. La perjudicada cayó al suelo y el delincuente empezó a darle puñetazos en la cara y la cabeza. La mujer optó por soltar el teléfono y el joven huyó del lugar a bordo de un vehículo. La víctima pidió ayuda y tuvo que ser asistida en un centro médico por las heridas sufridas.

El segundo robo se produjo al día siguiente, sobre las seis de la madrugada, en otra parada de autobús en la calle Manacor. Una mujer estaba haciendo uso de su teléfono móvil cuando el sospechoso la abordó por detrás de la marquesina y le arrebató el aparato de la mano. La víctima se puso a gritar y el asaltante reaccionó de forma violenta, dándole un puñetazo en la cara y golpeándola en la cabeza con el terminal. "No chilles o te mataré”, le dijo antes de escapar. La víctima pidió auxilio en un bar cercano. Los clientes la ayudaron y una ambulancia trasladó a la mujer a un hospital para que fuera atendida.

La investigación de la Policía Nacional permitió identificar al atracador y averiguar que estaba implicado en un robo con fuerza en el interior de un vehículo ocurrido en las mismas fechas. Los agentes establecieron diversos dispositivos para localizar al acusado y finalmente una patrulla consiguió dar con él el pasado sábado de madrugada en el Paseo Marítimo de Palma y procedió a su detención. El acusado ha ingresado en prisión por orden judicial.