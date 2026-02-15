La Policía Local sorprende a un conductor drogado y sin carné en Palma

La Policía Local de Palma ha sorprendido a un conductor que circulaba drogado y con el carné retirado. El acusado, colombiano de 30 años, ha protagonizado varios incidentes de tráfico graves en los últimos meses y vuelve a estar imputado por un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las cinco de la madrugada en la calle Andrea Doria. Agentes de la Unidad Nocturna (UNOC) observaron un coche que circulaba a una velocidad excesivamente lenta. Iba haciendo eses e invadía el sentido contrario. La patrulla tuvo que colocarse en paralelo para interceptarlo, ya que no detuvo la marcha pese a las indicaciones.

El hombre presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo el efecto de las drogas. Aunque la prueba de alcoholemia dio negativo, el test de drogas confirmó un positivo en anfetaminas y metanfetaminas. Los policías observaron cómo el hombre intentaba ocultar unas bolsas en sus genitales, por lo que lo cachearon. Encontraron dos bolsas de "tusi", una de cristal, una de ketamina y 14 pastillas de anfetamina. Por este motivo, levantaron diferentes actas por infracciones administrativas.

Drogas incautadas al acusado. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Además, constataron que el acusado tenía el permiso de conducir retirado por decisión judicial desde el pasado 6 de febrero. Según ha explicado la Policía Local, el historial del conductor refleja una reiterada peligrosidad: el día anterior al suceso el vehículo estuvo implicado en un accidente con fuga y, durante los últimos meses, ya había dado positivo en drogas en otro control y provocado un accidente con heridos leves.

El vehículo fue retirado por la grúa al depósito municipal. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia para la celebración de un juicio rápido.