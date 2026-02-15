La Policía Local sorprende a un conductor drogado y sin carné en Palma
El acusado ha protagonizado varios incidentes de tráfico en los últimos meses
La Policía Local de Palma ha sorprendido a un conductor que circulaba drogado y con el carné retirado. El acusado, colombiano de 30 años, ha protagonizado varios incidentes de tráfico graves en los últimos meses y vuelve a estar imputado por un delito contra la seguridad vial.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las cinco de la madrugada en la calle Andrea Doria. Agentes de la Unidad Nocturna (UNOC) observaron un coche que circulaba a una velocidad excesivamente lenta. Iba haciendo eses e invadía el sentido contrario. La patrulla tuvo que colocarse en paralelo para interceptarlo, ya que no detuvo la marcha pese a las indicaciones.
El hombre presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo el efecto de las drogas. Aunque la prueba de alcoholemia dio negativo, el test de drogas confirmó un positivo en anfetaminas y metanfetaminas. Los policías observaron cómo el hombre intentaba ocultar unas bolsas en sus genitales, por lo que lo cachearon. Encontraron dos bolsas de "tusi", una de cristal, una de ketamina y 14 pastillas de anfetamina. Por este motivo, levantaron diferentes actas por infracciones administrativas.
Además, constataron que el acusado tenía el permiso de conducir retirado por decisión judicial desde el pasado 6 de febrero. Según ha explicado la Policía Local, el historial del conductor refleja una reiterada peligrosidad: el día anterior al suceso el vehículo estuvo implicado en un accidente con fuga y, durante los últimos meses, ya había dado positivo en drogas en otro control y provocado un accidente con heridos leves.
El vehículo fue retirado por la grúa al depósito municipal. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia para la celebración de un juicio rápido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca
- Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
- Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda
- Vox reclamará la alcaldía de Palma en 2027 si sube en votos en las negociaciones que abra con el PP
- Una pasajera del avión de Eurowings que tuvo que abortar su aterrizaje en Mallorca: “La gente gritaba de pánico”
- El Consell de Mallorca iniciará en abril la licitación para reemplazar todos los puentes peatonales de la Vía de Cintura en Palma