Emergencias
Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
El adolescente ha sido arrollado a las dos y cuarto de la madrugada
Un adolescente de 17 años ha sido hospitalizado en estado muy grave tras ser atropellado esta madrugada en la carretera que une Inca y Lloseta, según ha informado el 061. La víctima ha sido arrollada por un vehículo y ha sido necesaria la intervención de los Bombers de Mallorca para liberarla, ya que había quedado atrapada. El menor ha sido trasladado en ambulancia a Son Espases y la Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación.
El siniestro ha ocurrido a las dos y cuarto de la madrugada, cuando los servicios de emergencias han sido alertados de un grave accidente de tráfico en el kilómetro 3 de la carretera Ma-2110, que une Inca y Lloseta.
Al lugar han acudido rápidamente dos ambulancias, dotaciones de los Bombers de Mallorca y patrullas de la Guardia Civil. Los efectivos sanitarios han estabilizado a la víctima y han activado el código politrauma, para que en el hospital Son Espases tuvieran todo lista para atenderla en cuanto llegase. Su estado es muy grave.
