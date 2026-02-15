Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta

El adolescente ha sido arrollado a las dos y cuarto de la madrugada

La víctima ha sido evacuada en ambulancia a Son Espases.

La víctima ha sido evacuada en ambulancia a Son Espases. / DM

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un adolescente de 17 años ha sido hospitalizado en estado muy grave tras ser atropellado esta madrugada en la carretera que une Inca y Lloseta, según ha informado el 061. La víctima ha sido arrollada por un vehículo y ha sido necesaria la intervención de los Bombers de Mallorca para liberarla, ya que había quedado atrapada. El menor ha sido trasladado en ambulancia a Son Espases y la Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación.

El siniestro ha ocurrido a las dos y cuarto de la madrugada, cuando los servicios de emergencias han sido alertados de un grave accidente de tráfico en el kilómetro 3 de la carretera Ma-2110, que une Inca y Lloseta.

Noticias relacionadas

Al lugar han acudido rápidamente dos ambulancias, dotaciones de los Bombers de Mallorca y patrullas de la Guardia Civil. Los efectivos sanitarios han estabilizado a la víctima y han activado el código politrauma, para que en el hospital Son Espases tuvieran todo lista para atenderla en cuanto llegase. Su estado es muy grave.

