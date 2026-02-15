Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas Ilegales Paco GarridoViento en MallorcaColapso Vía de Cintura
instagramlinkedin

Investigación

Detenida una banda que cometió casi 80 robos en tiendas del centro de Palma

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y el juez les ha prohibido acercarse al centro de la ciudad

El botín obtenido desde el pasado mes de octubre asciende a más de 18.000 euros

Dos de los acusados, tras ser detenidos por la Policía.

Dos de los acusados, tras ser detenidos por la Policía. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de una banda por cometer 78 robos en comercios de Palma. Los sospechosos, todos españoles, llevaban actuado desde el mes de octubre y habrían obtenido un botín de más de 18.000 euros. El juez de guardia ha dictado una orden que les prohíbe acercarse al centro de la ciudad para evitar que sigan delinquiendo. Dos de ellos están acusados además de seis robos con fuerza en vehículos.

La investigación ha sido realizada por el equipo de Policía Judicial de la Comisaría Centro. Desde el pasado mes de octubre, los detectaron un incremento exponencial en el número de denuncias presentadas por robos al descuido. Los policías confirmaron que todos los hurtos tenían un modus operandi común, se habían cometido en lugares cercanos y seguían el mismo patrón. Dos hombres, actuando en pareja, entraban en tiendas de ropa, se apoderaban de prendas situadas cerca de las puertas de acceso y se marchaban corriendo antes de poder ser atrapados por los vigilantes de seguridad. Utilizaban el mismo método en farmacias de la misma zona de Palma.

Dos de los acusados, tras ser detenidos.

Dos de los acusados, tras ser detenidos. / POLICÍA NACIONAL

Los investigadores confirmaron que los delincuentes habrían cometido cerca de 80 hurtos en más de 25 establecimientos repartidos en las zonas comerciales de Palma. Los delicuentes se cebaron con uno de ellos, donde llegaron a cometer 25 hurtos. Tras el cómputo total de los efectos robados, los policías estimaron que el perjuicio económico generado a los establecimientos ascendía a más de 18.000 euros.

Los investigadores consiguieron identificar a los sospechosos. Eran cuatro hombres españoles con multitud de antecedentes por delitos similares. Al mismo tiempo, los agentes llevaron a cabo una segunda investigación para esclarecer seis robos con fuerza en vehículos cometidos en aparcamientos de la zona centro de Palma. Ambas investigaciones confirmaron que dos de los cuatro presuntos autores de los hurtos estaban implicados también en los robos en los automóviles.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda y detención de los cuatro hombres como presuntos autores de delito de hurto continuado, pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza en vehículo. Fueron arrestados el pasado lunes y puestos a disposición judicial. El magistrado de guardia decretó una orden de alejamiento del centro de Palma.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
  2. La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
  3. Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca
  4. Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
  5. Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda
  6. Vox reclamará la alcaldía de Palma en 2027 si sube en votos en las negociaciones que abra con el PP
  7. Una pasajera del avión de Eurowings que tuvo que abortar su aterrizaje en Mallorca: “La gente gritaba de pánico”
  8. El Consell de Mallorca iniciará en abril la licitación para reemplazar todos los puentes peatonales de la Vía de Cintura en Palma

Detenida una banda que cometió casi 80 robos en tiendas del centro de Palma

Detenida una banda que cometió casi 80 robos en tiendas del centro de Palma

La Fiscalía sostiene que más policías y guardias civiles colaboraban con la red de narcotráfico de Stefan Milojevic

La Fiscalía sostiene que más policías y guardias civiles colaboraban con la red de narcotráfico de Stefan Milojevic

La Policía Local sorprende a un conductor drogado y sin carné en Palma

La Policía Local sorprende a un conductor drogado y sin carné en Palma

Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta

Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta

Dos detenidos por apalear y atracar a un hombre en Son Banya

Dos detenidos por apalear y atracar a un hombre en Son Banya

Cuatro menores queman contenedores, destrozan coches y apedrean viviendas en Palma

Cuatro menores queman contenedores, destrozan coches y apedrean viviendas en Palma

Colapso en la Vía de Cintura por un accidente entre un camión y dos coches

Colapso en la Vía de Cintura por un accidente entre un camión y dos coches

La Fiscalía pide cárcel para dos policías por dar porrazos en la cabeza a un detenido en Palma

La Fiscalía pide cárcel para dos policías por dar porrazos en la cabeza a un detenido en Palma
Tracking Pixel Contents