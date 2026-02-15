Detenida una banda que cometió casi 80 robos en tiendas del centro de Palma

La Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de una banda por cometer 78 robos en comercios de Palma. Los sospechosos, todos españoles, llevaban actuado desde el mes de octubre y habrían obtenido un botín de más de 18.000 euros. El juez de guardia ha dictado una orden que les prohíbe acercarse al centro de la ciudad para evitar que sigan delinquiendo. Dos de ellos están acusados además de seis robos con fuerza en vehículos.

La investigación ha sido realizada por el equipo de Policía Judicial de la Comisaría Centro. Desde el pasado mes de octubre, los detectaron un incremento exponencial en el número de denuncias presentadas por robos al descuido. Los policías confirmaron que todos los hurtos tenían un modus operandi común, se habían cometido en lugares cercanos y seguían el mismo patrón. Dos hombres, actuando en pareja, entraban en tiendas de ropa, se apoderaban de prendas situadas cerca de las puertas de acceso y se marchaban corriendo antes de poder ser atrapados por los vigilantes de seguridad. Utilizaban el mismo método en farmacias de la misma zona de Palma.

Dos de los acusados, tras ser detenidos. / POLICÍA NACIONAL

Los investigadores confirmaron que los delincuentes habrían cometido cerca de 80 hurtos en más de 25 establecimientos repartidos en las zonas comerciales de Palma. Los delicuentes se cebaron con uno de ellos, donde llegaron a cometer 25 hurtos. Tras el cómputo total de los efectos robados, los policías estimaron que el perjuicio económico generado a los establecimientos ascendía a más de 18.000 euros.

Los investigadores consiguieron identificar a los sospechosos. Eran cuatro hombres españoles con multitud de antecedentes por delitos similares. Al mismo tiempo, los agentes llevaron a cabo una segunda investigación para esclarecer seis robos con fuerza en vehículos cometidos en aparcamientos de la zona centro de Palma. Ambas investigaciones confirmaron que dos de los cuatro presuntos autores de los hurtos estaban implicados también en los robos en los automóviles.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda y detención de los cuatro hombres como presuntos autores de delito de hurto continuado, pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza en vehículo. Fueron arrestados el pasado lunes y puestos a disposición judicial. El magistrado de guardia decretó una orden de alejamiento del centro de Palma.