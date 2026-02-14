Un ladrón embiste con su coche a una patrulla de Policía tras una peligrosa persecución en Palma

Un joven español de 19 años ha sido detenido tras protagonizar una peligrosa persecución en coche por las calles de Palma, en la que estuvo a punto de arrollar a varios agentes y acabó empotrándose adrede contra una patrulla de la Policía Local. El sospechoso, que circulaba sin carné, llevaba en el vehículo una gran cantidad de cobre robado. Estaba en busca y captura por su implicación en un accidente de tráfico mortal ocurrido el pasado noviembre y ha ingresado en prisión. Está acusado de delitos contra la seguridad vial, atentado contra agentes de la autoridad, desobediencia grave y daños

Los hechos ocurrieron el pasado martes. Poco antes de mediodía, en la rotonda situada entre la calle Can Nofre Serra y el Camí Fondo, un agente estaba realizando un control. Dio el alto a un coche, pero el conductor aceleró bruscamente para intentar embestir al policía, que tuvo que apartarse para no ser arrollado. Ahí comenzó una persecución en la que el conductor realizó maniobras extremadamente temerarias: circuló en sentido contrario y por encima de la acera en la carretera de Manacor, pasó a escasa distancia de una parada de autobús y circuló por la Vía de Cintura a toda velocidad. La fuga continuó por el casco urbano, donde volvió a circular contra dirección y forzó a una barredora de EMAYA a realizar una maniobra de emergencia para no chocar.

Choque intencionado

La persecución acabó en la calle Ortega y Gasset. Cuando el coche patrulla se detuvo tras el fugitivo, el joven puso marcha atrás y aceleró bruscamente. Se estrelló intencionadamente contra el vehículo policial, que quedó inutilizado y con uno de los agentes atrapado en su interior. El sospechoso aprovechó el momento para huir a pie.

En el registro del coche abandonado, los agentes hallaron una riñonera con el DNI del implicado y cuatro sacos con una gran cantidad de cobre, pasamontañas, patas de cabra y diversas herramientas. Las gestiones posteriores confirmaron que el joven no tiene de carné de conducir y que sobre él pesaba una orden de búsqueda y detención de un juzgado de Palma por su implicación en un accidente de tráfico ocurrido el pasado mes de noviembre, en el que resultó fallecido el conductor de una motocicleta.

Noticias relacionadas

Al día siguiente del incidente, los agentes localizaron al individuo en un domicilio de Palma y procedieron a su detención. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, se decretó su ingreso en prisión. El agente herido en la embestida tuvo que recibir asistencia médica por lesiones de pronóstico leve en la zona dorsal.