Delincuencia

Dos detenidos por apalear y atracar a un hombre en Son Banya

Los acusados engañaron a la víctima, que les reclamaba una deuda, para llevarla al poblado y agredirla

Dos policías trasladan a uno de los detenidos.

Dos policías trasladan a uno de los detenidos. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por dar una paliza y robar a un hombre en Son Banya, en Palma. Los acusados engañaron a la víctima, que les reclamaba una deuda, para llevarla al poblado. Una vez allí, le agredieron y le quitaron sus pertenencias. Están acusados de robo con violencia y lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional vieron a un hombre en la puerta de una comisaría. Tenía la cabeza apoyada contra la pared y la ropa ensangrentada. El hombre explicó a los agentes que le habían secuestrado y robado durante la noche.

La víctima contó que fue a reclamar a un hombre y una mujer, a los que conocía desde hacía tiempo, dinero que le debían. Estos, en contra su voluntad, le llevaron a Son Banya con la excusa de que iban a sacar dinero de un cajero de un centro comercial. Al ver que llegaban al poblado, la víctima intentó huir, pero el hombre le puso un serrucho en el cuello. Comenzó ahí una pelea entre ambos, mientras la mujer se dirigió a unas de las casetas del poblado para pedir ayuda. Varias personas acudieron al lugar y pusieron fin a la agresión.

Los dos acusados escaparon y dejaron al hombre en el poblado, tras sustraerle el dinero y los efectos que llevaba. El perjudicado pudo llegar a un hospital, donde le aplicaron varias grapas en la cabeza y la espalda por las heridas sufridas.

La Policía Nacional, tras recibir la denuncia, acudió al domicilio de la pareja y detuvo a los dos implicados.

