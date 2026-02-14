Cuatro menores queman contenedores, destrozan coches y apedrean viviendas en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a cuatro menores por quemar contenedores, destrozar coches y apedrear viviendas en una oleada de actos vandálicos cometidos el pasado fin de semana en Son Ferriol y el Coll d'en Rabassa. Los adolescentes están acusados de varios delitos.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, entre la una y media y las cinco de la madrugada. Varias llamadas alertaron de diversos actos delictivos que obligaron a intervenir a varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma. La primera llamada alertaba de un intento de robo con fuerza en máquinas expendedoras de alimentos en el barrio del Coll d’en Rabassa por parte de varios jóvenes. Dos horas después, los agentes recibieron otra llamada relacionada con una quema de contenedores en Son Ferriol y otro vecino avisó que estaban lanzando piedras a la puerta de su domicilio y habían dañado varios coches.

Las patrullas de Policía Nacional y de Policía Local de Palma lograron identificar a un grupo de menores que estaban en la zona. Les intervinieron tres mecheros y un martillo de emergencias para romper cristales. Elaboraron un informe que remitieron al Grupo de Atracos de la Policía Nacional, que inició una investigación.

Los agentes averiguaron que los menores se dirigieron primero a las cocheras de la EMT y se apoderaron varios martillos para romper cristales. Los utilizaron en unas máquinas expendedoras de alimentos en el Coll d’en Rabassa, donde lanzaron patadas, golpes y martillazos para fracturar los cristales.

Los policías también pudieron incriminar a los menores en la quema de un contenedor en Son Ferriol, que podría haber sido más grave si no llega a ser por la rápida intervención de dos trabajadores de la zona que sofocaron el fuego. Los adolescentes también intentaron quemar una papelera, pero ante la presencia de estos trabajadores, desistieron. Además, dañaron cinco vehículos aparcados en la calle, golpeándolos y tirándoles pintura. Finalmente, arrojaron piedras contra la puerta de un inmueble y causaron diversos daños.

Los agentes comprobaron que los chicos se desplazaron de una barriada a otra en un ciclomotor que habían sustraído previamente. Consiguieron recuperar el vehículo y entregárselo a su propietaria, que había denunciado la sustracción. A uno de los menores también se le imputa el robo de un coche y una motocicleta ocurrido el pasado año en el barrio de la Plaça de Toros de Palma.

Una vez realizadas las pesquisas, el pasado jueves los policías agentes detuvieron a los cuatro menores como presuntos autores de los delitos de robos con fuerza, daños y sustracción de vehículo.