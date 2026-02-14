Condenado a dos años de cárcel por robar en la casa natal de Antonio Maura

Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por cometer un robo en la casa natal de Antonio Maura, el político mallorquín de cuya muerte se cumplieron cien años en diciembre pasado. El acusado se coló en el edificio, situado en la barriada palmesana de La Calatrava, y se llevó varios objetos de plata valorados en total en 21.300 euros. En el juicio, el delincuente reconoció los hechos y se conformó con la pena tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por uno de los descendientes de Maura que reside actualmente en el inmueble. La pena de cárcel se sustituye por su expulsión de España y la prohibición de volver durante 10 años. Además, deberá indemnizar al perjudicado por el valor de los objetos robados, que no pudieron ser recuperados por la Policía.

El robo se produjo entre las doce y media del mediodía y las cinco de la tarde del 31 de agosto de 2023, según señala la sentencia dictada por un juzgado de lo penal de Palma, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca. El acusado, un argelino de 43 años con antecedentes por otros robos, forzó los pasadores de la puerta de entrada de un edificio situado en la calle Calatrava, en pleno casco antiguo de la ciudad. Aprovechó que no había nadie en la vivienda y la recorrió en busca de objetos de valor.

El intruso se hizo con un juego de café y té con samovar, una escribanía, una cubertería completa y una figura que representaba a una pareja de faisanes. Todos estos objetos eran de plata de ley y estaban valorados en 21.300 euros. El robo fue detectado horas después por el propietario, que presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Los agentes abrieron una investigación e identificaron a un hombre argelino de 43 años como autor del robo. El acusado había sido condenado ya a 18 meses de cárcel por otro delito de robo y dos de hurto. Las pesquisas no permitieron recuperar los objetos de plata sustraídos.

Noticias relacionadas

La Fiscalía y la acusación particular imputaron al procesado un delito de robo con fuerza y reclamaron para él una condena de tres años de prisión. El acusado compareció hace unos días en un juzgado de lo penal de Palma, donde acabó reconociendo los hechos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el abogado de la acusación particular. Finalmente, acató una pena de dos años de prisión, que se sustituye por su expulsión del país. La magistrada dictó sentencia en el acto.