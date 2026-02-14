Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox Alcaldía de PalmaJeringuillas Son BusquetsAterrizaje Forzoso AvionesToni Navas Canadá
instagramlinkedin

Emergencias

Colapso en la Vía de Cintura por un accidente entre un camión y dos coches

Atasco en la Vía de Cintura.

Atasco en la Vía de Cintura. / DGT

EP

Palma

Una colisión entre un camión y dos coches ha provocado esta mañana retenciones kilométricas en la Vía de Cintura, en Palma. El siniestro, que en principio no ha dejado heridos graves, ha obligado a cortar varios carriles a la circulación, lo que ha provocado un importante colapso. La Guardia Civil se ha desplegado por la zona para regular el tráfico.

El siniestro, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha producido a las once y media de la mañana a la altura de Son Hugo. Por causas que se investigan, un camión y dos turismos han colisionado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
  2. El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
  3. «Podrán pensar que sois la que ponéis el café, pero confiad en vuestro talento»: la UIB inspira a las científicas del mañana en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
  4. VIDEO | El aterrizaje frustrado de un avión de Eurowings en el aeropuerto de Palma
  5. Una pasajera del avión de Eurowings que tuvo que abortar su aterrizaje en Mallorca: “La gente gritaba de pánico”
  6. La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
  7. Piñero activa un ERE en Soltour en medio de la reestructuración del turoperador
  8. Cort tala dos grandes palmeras en el centro de Palma afectadas por el picudo rojo

Cuatro menores queman contenedores, destrozan coches y apedrean viviendas en Palma

Cuatro menores queman contenedores, destrozan coches y apedrean viviendas en Palma

Colapso en la Vía de Cintura por un accidente entre un camión y dos coches

Colapso en la Vía de Cintura por un accidente entre un camión y dos coches

La Fiscalía pide cárcel para dos policías por dar porrazos en la cabeza a un detenido en Palma

La Fiscalía pide cárcel para dos policías por dar porrazos en la cabeza a un detenido en Palma

Un ladrón embiste con su coche a una patrulla de Policía tras una peligrosa persecución en Palma

Un ladrón embiste con su coche a una patrulla de Policía tras una peligrosa persecución en Palma

Condenado a dos años de cárcel por robar en la casa natal de Antonio Maura

Sorprenden a un grupo de jóvenes con drogas y medicamentos en Son Rossinyol

Sorprenden a un grupo de jóvenes con drogas y medicamentos en Son Rossinyol

Dos detenidos por al menos ocho robos en vehículos en Palma con tapas de alcantarilla

Dos detenidos por al menos ocho robos en vehículos en Palma con tapas de alcantarilla

Cinco detenidos por vender drogas y alquilar habitaciones para la prostitución en un piso de Palma

Cinco detenidos por vender drogas y alquilar habitaciones para la prostitución en un piso de Palma
Tracking Pixel Contents