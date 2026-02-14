Emergencias
Colapso en la Vía de Cintura por un accidente entre un camión y dos coches
Palma
Una colisión entre un camión y dos coches ha provocado esta mañana retenciones kilométricas en la Vía de Cintura, en Palma. El siniestro, que en principio no ha dejado heridos graves, ha obligado a cortar varios carriles a la circulación, lo que ha provocado un importante colapso. La Guardia Civil se ha desplegado por la zona para regular el tráfico.
El siniestro, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha producido a las once y media de la mañana a la altura de Son Hugo. Por causas que se investigan, un camión y dos turismos han colisionado.
