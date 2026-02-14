La Fiscalía pide cárcel para dos policías por dar porrazos en la cabeza a un detenido en Palma

La Fiscalía pide condenas de once meses de cárcel para dos agentes de la Policía Nacional acusados de dar porrazos en la cabeza a un detenido en Palma. Los funcionarios supuestamente golpearon al arrestado, que estaba esposado, para que dejara de dar patadas en el coche patrulla durante el trayecto a comisaría. El hombre, que había atacado a los policías y se enfrenta a una petición de tres años de prisión, sufrió diversas lesiones y precisó asistencia médica. Está previsto que el juicio se celebre el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, ocurrieron en la noche del 14 de marzo de 2021. La Policía Nacional recibió un aviso por un posible caso de violencia machista y acudieron al lugar. Cuando los agentes pidieron al acusado que se identificara, el hombre arremetió contra uno de ellos, dándole un manotazo en el antebrazo y un golpe en la parte baja de la mandíbula. Los policías lo detuvieron, lo esposaron y lo metieron en el coche patrulla para llevarlo a comisaría, mientras el hombre les daba patadas y golpes.

Intentaba huir

Ya en el vehículo, el detenido empezó a patear la luna y la puerta trasera, al parecer para intentar escapar. Para que dejara de hacerlo, los dos agentes le golpearon con sus porras en la cabeza y la parte superior del tronco, "sin que conste que los golpes en dicha parte del cuerpo fueran estrictamente necesarios a los fines de la actuación policial", sostiene el ministerio público. El detenido sufrió fracturas, contusiones y hematomas y tuvo que recibir asistencia médica. También uno de los policías sufrió una pequeña herida en la pierna.

La Fiscalía acusa a los dos agentes de la Policía Nacional de un delito de lesiones con la eximente incompleta de actuar en el ejercicio de su profesión. Reclama para ellos sendas penas de once meses de prisión y su suspensión como policías durante ese tiempo. También solicita que indemnicen al hombre agredido con 1.667 euros.

Noticias relacionadas

El otro implicado está acusado de delitos de atentado, daños y lesiones. El ministerio público solicita para él tres años de prisión, una multa de 480 euros y que indemnice a uno de los agentes con 74 euros.