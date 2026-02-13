Víctor conoce a los guardias civiles que le escoltaron en su nacimiento

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que el día de Nochebuena escoltaron a una mujer que estaba de parto en un coche entre Inca y Alcúdia se han reencontrado con la madre y han conocido el bebé, llamado Víctor. Los guardias le hicieron entrega de unos regalos en nombre del instituto armado.

Los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles 24 de diciembre, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil estaba realizando un control en una de las salidas a la carretera MA-13, cerca de Alcúdia, y dieron el alto a un coche donde viajaba una pareja. Los agentes comprobaron que la mujer que iba de pasajera estaba a punto de dar a luz, por lo que informaron a la Central Operativa de Servicios (COS) y se puso en marcha un operativo especial.

Una pareja de motoristas de la Agrupación de Tráfico que estaba en la zona acudió al lugar y activó una escolta prioritaria, segura y lo más eficaz posible hasta el hospital de Inca. Los agentes abrieron paso al coche a lo largo de más de 20 kilómetros, con los sistemas luminosos y acústicos activados, para reducir el tiempo de desplazamiento. Al mismo tiempo, dieron aviso al hospital.

Cuando llegaron, les esperaba un equipo médico que asistió de inmediato a la mujer en el vehículo, donde dio a luz a un niño. La madre y el bebé fueron trasladados después al interior del hospital en buen estado.

La semana pasada, los agentes se reencontraron con los padres y el recién nacido, en un encuentro muy emotivo en las dependencias de la Guardia Civil en Alcudia. Los guardias conocieron así a Víctor, al que entregaron unos regalos en nombre del instituto armado.