Sorprenden a un grupo de jóvenes con drogas y medicamentos en Son Rossinyol

La Policía Local de Palma intervino el pasado fin de semana diversas sustancias estupefacientes y medicamentos a un grupo de jóvenes durante un dispositivo de vigilancia en el polígono de Son Rossinyol. Los agentes identificaron a los jóvenes y localizaron entre sus pertenencias distintas sustancias presuntamente preparadas para el consumo.

Entre el material incautado se encontraba polvo conocido como tusi o cocaína rosa, pastillas de éxtasis, metadona, cannabidiol y varios comprimidos de viagra sin receta médica ni el envase original.

Tras comprobar que las cantidades eran compatibles con el autoconsumo y no con el tráfico de drogas, los agentes requisaron las sustancias y levantaron las correspondientes

Controles preventivos

Esta actuación se enmarca en los controles preventivos que se desarrollan habitualmente en esta zona industrial de la ciudad para evitar el consumo de alcohol y drogas en la vía pública y garantizar la convivencia.