Roba en casa de su novio en Palma, se hace una transferencia a su cuenta y finge haber sido secuestrada por otro hombre

Una mujer robó, presuntamente, 2.000 euros en casa de su novio en Palma, se hizo una transferencia de 550 a su cuenta y fingió haber sido secuestrada por otro hombre al ser sorprendida deambulando por la calle. Agentes de la Policía Nacional la han detenido por supuestos delitos de robo con fuerza.

Los hechos se remontan a la pasada Nochevieja, donde se produjo un robo en un domicilio del barrio palmesano del Coll den Rabassa. De acuerdo con la denuncia, se había producido la sustracción de 2.000 euros en efectivo y habían hecho una transferencia de 550 euros a otra cuenta bancaria a través de la tablet de la ladrona. Al recibir la víctima la notificación de su cuenta online, se dirigió a su vivienda para averiguar qué había ocurrido. Una valla y una puerta habían sido rotas por desconocidos que supuestamente habían accedido al inmueble. Además del robo del dinero en metálico y de dicha transferencia, se percató de que le habían robado dos pares de zapatillas, una tablet y joyas de su compañera sentimental.

Investigadores del Grupo de Robos de la Policía Nacional se encargaron del caso. Las pesquisas policiales determinaron que esa misma noche agentes de la Policía Local de Palma habían interceptado a una mujer en una calle paralela al domicilio donde se había cometido la sustracción de efectos. Esta se encontraba en un estado de gran nerviosismo y agitación.

Cuando los agentes le preguntaron qué le ocurría, esta indicó que había estado secuestrada dos días por otro hombre en una vivienda cercana propiedad de su pareja. De acuerdo con su versión, le había dejado encerrada sin batería en el móvil. Después de este tiempo, afirmó que había logrado escapar por una ventana. Los policías le instaron a que denunciara estos hechos, pero ella se negó.

Los agentes de la Policía Nacional encargados del caso averiguaron la identidad de la persona que había efectuado la transferencia de 550 euros de la cuenta bancaria del denunciante. Se trataba de la mujer que había sido localizada caminando por la calle minutos después del robo en la vivienda.

Relación de tres meses

Cuando los policías preguntaron al denunciante si conocía a esta mujer, este afirmó que mantenía con ella una relación desde hacía más de tres meses. Este precisó que en el momento en el que ocurrieron los hechos se encontraba cenando en compañía de sus hermanas.

Fruto de estas pesquisas, los policías constataron que esta mujer era la autora del robo en la vivienda de su compañero. Ella había accedido al inmueble, y se hizo la autotransferencia con su tablet de la cuenta de la víctima, al conocer sus claves de acceso. Luego había hecho otra transferencia a otra cuenta para pagar el alquiler de una vivienda. A continuación esta fue detenida por un presunto delito de robo con fuerza.