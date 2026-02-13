Muere una mujer de 80 años en el incendio de una vivienda en Vilafranca
La víctima quedó atrapada en el interior del inmueble
Una mujer de unos 80 años de edad ha muerto esta madrugada en el incendio de su vivienda en Vilafranca. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las causas que provocaron el fuego.
Minutos después de las cinco de la madrugada, el servicio de Emergencias del 112 recibió varias llamadas alertando del incendio de una vivienda situada en el número 5 de la calle Amargura, en la que vivía una mujer de avanzada edad que había quedado atrapada por las llamas.
Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar efectivos de Bombers de Mallorca de los parques de Manacor y Felanitx, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local y varias ambulancias del 061.
Los bomberos lograron controlar el incendio y, al acceder al interior del inmueble, encontraron a la mujer, de unos 80 años, ya sin vida. Los sanitarios solo pudieron certificar su muerte.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar el origen del incendio.
