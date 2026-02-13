Dos detenidos por al menos ocho robos en vehículos en Palma con tapas de alcantarilla

Dos ladrones golpeaban con tapas de alcantarilla las ventanillas de coches para acceder al interior en Palma. A estos delincuentes se les atribuyen al menos ocho fechorías de similares características. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, de origen argelino, por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de vehículo.

Agentes del Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional habían detectado un significativo aumento de robos en el interior de vehículos en los barrios palmesanos de Pere Garau y La Soledat. En concreto, se habían interpuesto ocho denuncias por otras tantas fechorías.

Los investigadores determinaron que el 'modus operandi' de estos ladrones siempre era el mismo. Rompían el cristal de una ventanilla empleando una tapa de alcantarilla. De hecho algunas de estas fueron encontradas en el interior de los vehículos. Luego se apropiaban de todos los efectos de valor que había en el interior.

Una de las víctimas denunció que le habían sustraído una tarjeta de crédito y que habían efectuado diversas compras con ella en varios establecimientos. Los cargos se habían efectuado poco después de que su coche hubiera sido saqueado y, por tanto, encajaban en el tiempo. Además de estos medios de pago, los ladrones robaron gafas, dinero en efectivo, tablets, un teléfono móvil, diversas prendas y documentación.

Después de numerosas pesquisas, los investigadores lograron identificar a los presuntos ladrones. A uno de ellos le constaban antecedentes por haber cometido hechos delictivos similares con anterioridad. Finalmente, los dos malhechores fueron detenidos el pasado lunes por al menos estos ocho robos con fuerza en vehículos. No obstante la investigación continúa abierta y no se descarta su participación en otras fechorías.

30 arrestados este año por este delito

Este mismo lunes, la Policía Nacional detuvo a otras cuatro personas por robos en el interior de vehículos. Algunos de ellos fueron sorprendidos in fraganti por algunas patrullas y otros fueron arrestados gracias a las pesquisas de los investigadores. Entre los efectos robados se encontraban colonias, prendas textiles y dispositivos electrónicos. Cada ladrón tenía una manera particular de perpetrar el delito. Utilizaban desde patas de cabra a otros objetos para abrirse paso dentro del turismo. A uno de ellos se le atribuyó la participación en cinco hechos delictivos de este tipo. La rápida actuación de los efectivos policiales evitó que huyera.

En lo que llevamos de año, la Policía Nacional ha detenido a unas 30 personas por robos en vehículos. El número de efectivos policiales dedicados a combatir este delito se ha aumentado debido a la gran demanda vecinal y al incremento significativo de estas sustracciones. La vigilancia se efectúa tanto con coches patrulla o con la presencia de otros turismos camuflados en determinados puntos negros.Uno de los objetos más codiciados por estos ladrones es la baliza V16.