Consternación en Vilafranca por la muerte de Francisca en el incendio de su casa: "Se movía con un andador, la casa ha quedado llena de humo y no ha podido salir"

Un profundo sentimiento de consternación se ha instalado este viernes en Vilafranca por la trágica muerte de Francisca, de 80 años, al incendiarse de madrugada su casa de la calle Amargura. "La vivienda se ha llenado de humo. Se movía con un andador y no ha podido salir", ha apuntado una vecina.

El trágico incendio se ha producido sobre las cinco de la madrugada en una vivienda situada en el número 5 de la calle Amargura de Vilafranca de Bonany. La mujer de 80 años, con serios problemas de movilidad, se encontraba en su domicilio con su cuidadora cuando un fuego se ha declarado en la vivienda. Las primeras hipótesis apuntan a que el siniestro se podría haber iniciado en un brasero. Al percatarse del siniestro, la asistenta ha telefoneado al hijo de la víctima mientras el inmueble se iba llenando de humo y las llamas alcanzaban grandes dimensiones.

Al parecer la cuidadora de la víctima habría intentado sacar a la anciana al exterior, pero no lo habría logrado por sus acusados problemas de movilidad. "Ella se tenía que mover siempre con un andador", han explicado algunas vecinas de las inmediaciones. Todas las personas de su entorno han resaltado su carácter afable y cariñoso. "Era muy buena persona", han coincidido en señalar. La víctima, natural de Capdepera, se mudó a Vilafranca al casarse con su esposo guardia civil. Residieron en la casa cuartel de esta localidad del Llevant hasta que él se jubiló y luego se mudaron al inmueble de la calle Amargura. El marido había fallecido unos tres años antes y ella había quedado muy afectada.

Investigación

Hasta el lugar del incendio se han desplazado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Manacor y de Felanitx. Los esfuerzos de los servicios de extinción se han centrado en sofocar las llamas para evitar que se propagaran a otras viviendas colindantes, y ventilar la vivienda. Al adentrarse en el domicilio, se han topado con el cuerpo inerte de la mujer.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado las asistencias sanitarias del Ib-salut en una UVI móvil y en una ambulancia convencional. Los facultativos solo han podido confirmar su fallecimiento. Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el origen del trágico incendio.