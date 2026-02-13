Condenado a 15 años de cárcel por agresiones sexuales a su hija en Mallorca

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 15 años de prisión a un hombre por varias agresiones sexuales a su hija, una niña que tenía entre cinco y nueve años en Mallorca. El tribunal destaca la gravedad de las violaciones y las profundas secuelas que padece la víctima, a la que deberá indemnizar con 30.000 euros.

La sentencia declara probado que las violaciones se sucedieron durante años en el domicilio familiar. El hombre aprovechaba los momentos en los que su mujer no estaba en casa para desnudar a la menor y someterla a tocamientos. El tribunal considera acreditado que al menos en tres ocasiones obligó a la menor a practicar sexo oral. También detalla el fallo que el hombre solía entrar por las mañanas en el dormitorio de la niña para manosearla.

La víctima sufrió un trastorno emocional grave, con ataques de pánico y ansiedad, retraso en su formación académica, disfunciones sexuales, ansiedad sentimientos de culpa, pena, rabia, asco e impotencia.

Noticias relacionadas

Los magistrados declaran al hombre autor de un delito continuado de agresión sexual, por el que le imponen una pena de 15 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros para la víctima. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.