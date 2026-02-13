Los bomberos rescatan a una excursionista en el Puig de Massanella

Efectivos de los Bomberos de Mallorca han intervenido este viernes por la tarde en el rescate en helicóptero de una joven de 24 años en el Puig de Massanella (Escorca), la segunda cima más alta del Balears.

La mujer, que realizaba una excursión en solitario, ha sido quien ha dado el aviso a los servicios de emergencia, según la información facilitada por el cuerpo de bomberos. La víctima ha sido encontrada por el equipo de montaña de los bomberos y ha sido trasladada hasta el Pla de sa Neu, punto en el que el helicóptero Sa Milana ha podido aterrizar con seguridad.

La aeronave no ha podido efectuar la recogida directamente en la cima del Puig de Massanella debido a las condiciones adversas de viento y la niebla en la zona, lo que ha obligado a modificar el dispositivo previsto inicialmente. Una vez estabilizada y trasladada al punto seguro, la joven excursionista ha sido evacuada por en helicóptero hasta el Hospital de Inca para su valoración médica.

Noticias relacionadas

En el operativo han participado efectivos de los parques de Inca y Sóller, con el apoyo del helicóptero Sa Milana.