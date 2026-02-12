Juicio por agresión sexual a una mujer en una sucursal bancaria okupada en las Avenidas de Palma: "Me tocó los pechos y mis partes"

Un acusado de la presunta violación a una mujer en una antigua sucursal bancaria okupada de las Avenidas de Palma se sentó este miércoles en el banquillo de un juzgado de Vía Alemania. "Me tocó los pechos y mis partes", declaró. La fiscal pidió un año y medio de cárcel por un presunto delito de agresión sexual y una indemnización de 1.000 euros a la víctima por daños morales. El procesado, por su parte, se declaró inocente y solo admitió que se refugió en el cuarto de la denunciante para escapar de una agresión.

Los hechos que se han juzgado este miércoles tuvieron lugar la madrugada del 1 de febrero del pasado año en una antigua sucursal bancaria okupada situada en el número 25 de la Avenida de Gabriel Alomar i Villalonga de Palma. Numerosas personas se habían instalado para pernoctar en este local abandonado en este céntrico enclave.

De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscal, el procesado se coló de madrugada en la habitación de una mujer. Mientras esta se encontraba dormida, "con ánimo libidinoso le tocó los pechos por encima de la ropa", precisa el ministerio público.

Durante su comparecencia, el procesado negó que hubiera cometido dicha agresión sexual a la denunciante. El acusado mantuvo que tenían la música alta y que una mujer se ofendió y fue, supuestamente, a agredirle con un palo. "Me dieron un palo en la cabeza. Abrí la puerta de enfrente y me refugié dentro del cuarto". El encausado aseguró que se limitó a aguantar la puerta por dentro mientras, según su versión, le golpearon en las manos con dicho palo. "Me metí en la habitación para esquivar los golpes, no la toqué", abundó.

"Se sentó a mi lado en la cama y tuve miedo"

La víctima, por su parte, en principio decía no recordar haber sufrido tal agresión. Luego esta afirmó que el acusado "se sentó a mi lado en la cama". Luego indicó que "me tocó los pechos y mis partes. Tuve miedo. No estaba mi esposo allí", precisó.

Mientras, el que era entonces la pareja de la víctima declaró que se percató de lo sucedido al ver que estaba rota la puerta del cuarto. "Le pedí explicaciones, pero no me contestó. Yo no lo vi, pero sé lo que ella me contó", aseveró.

Por último, los agentes de la Policía Nacional actuantes declararon cómo se produjo la detención del procesado. Estos acudieron una semana después a la antigua sucursal bancaria, después de que formalizaran dicha denuncia, a arrestar al acusado por la presunta agresión sexual de la mujer. La acusación particular, ejercida por el abogado Sebastián Cantallops, se adhirió a la petición de la fiscal.