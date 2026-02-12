Los diez acusados de explotar sexualmente a mujeres colombianas en Mallorca rechazan un acuerdo con la Fiscalía

Los diez acusados de explotar sexualmente a mujeres colombianas en Mallorca han rechazado hoy pactar con la Fiscalía. En la vista previa celebrada en la Audiencia Provincial de Palma, el ministerio público y los abogados defensores no han alcanzado un acuerdo de conformidad y el tribunal ha anunciado que el juicio se celebrará como pronto a mediados de 2028, ya que será necesario reservar como mínimo una semana y dos salas del Palacio de Justicia.

La Fiscalía pide penas que suman 207 años de cárcel para los procesados, acusados de formar parte de una organización que captaba a mujeres jóvenes en Colombia para traerlas bajo engaños a Mallorca y forzarlas a ejercer la prostitución en seis burdeles de Palma, Valencia y Toledo.

Los sospechosos están acusados de delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y organización criminal.

Noticias relacionadas

La banda actuó al menos entre 2020 y 2022, cuando la Policía Nacional llevó a cabo una gran operación para desmantelarla, en la que fueron liberadas cinco mujeres. La investigación se inició gracias a las denuncias presentadas por dos de las víctimas. 20 años de cárcel.