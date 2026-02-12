Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plazas turísticasColapso de CubaNueva Receta ElectrónicaBorrasca OrianaGrupo CappuccinoOposiciones docentes
instagramlinkedin

Tribunales

Los diez acusados de explotar sexualmente a mujeres colombianas en Mallorca rechazan un acuerdo con la Fiscalía

La vista previa celebrada en la Audiencia termina sin acuerdo y el juicio se celebrará como pronto en 2028

La Audiencia de Palma en una imagen de archivo. | MANU MIELNIEZUK

La Audiencia de Palma en una imagen de archivo. | MANU MIELNIEZUK

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Los diez acusados de explotar sexualmente a mujeres colombianas en Mallorca han rechazado hoy pactar con la Fiscalía. En la vista previa celebrada en la Audiencia Provincial de Palma, el ministerio público y los abogados defensores no han alcanzado un acuerdo de conformidad y el tribunal ha anunciado que el juicio se celebrará como pronto a mediados de 2028, ya que será necesario reservar como mínimo una semana y dos salas del Palacio de Justicia.

La Fiscalía pide penas que suman 207 años de cárcel para los procesados, acusados de formar parte de una organización que captaba a mujeres jóvenes en Colombia para traerlas bajo engaños a Mallorca y forzarlas a ejercer la prostitución en seis burdeles de Palma, Valencia y Toledo.

Los sospechosos están acusados de delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y organización criminal.

Noticias relacionadas

La banda actuó al menos entre 2020 y 2022, cuando la Policía Nacional llevó a cabo una gran operación para desmantelarla, en la que fueron liberadas cinco mujeres. La investigación se inició gracias a las denuncias presentadas por dos de las víctimas. 20 años de cárcel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
  3. Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
  4. Palma abre la puerta a zoológicos, acuarios, atracciones o salas de fiesta en espacios públicos
  5. Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
  6. Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
  7. La Catedral de Mallorca a oscuras: Arrancan los cables de los focos que iluminan de noche la fachada del templo
  8. La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo

Los diez acusados de explotar sexualmente a mujeres colombianas en Mallorca rechazan un acuerdo con la Fiscalía

Los diez acusados de explotar sexualmente a mujeres colombianas en Mallorca rechazan un acuerdo con la Fiscalía

Desmantelan una plantación de marihuana y un laboratorio de hachís en Marratxí con un consumo eléctrico equivalente a 15 viviendas

Cinco detenidos por vender drogas y alquilar habitaciones para la prostitución en un piso de Palma

Cinco detenidos por vender drogas y alquilar habitaciones para la prostitución en un piso de Palma

Uno de los atracadores de Pau Rigo, condenado a cuatro años de cárcel por un secuestro

Uno de los atracadores de Pau Rigo, condenado a cuatro años de cárcel por un secuestro

Juicio por agresión sexual a una mujer en una sucursal bancaria okupada en las Avenidas de Palma: "Me tocó los pechos y mis partes"

Juicio por agresión sexual a una mujer en una sucursal bancaria okupada en las Avenidas de Palma: "Me tocó los pechos y mis partes"

Condenado a cuatro años de cárcel por abusos sexuales a un niño discapacitado en Palma

Condenado a cuatro años de cárcel por abusos sexuales a un niño discapacitado en Palma

La Guardia Civil participa en un curso de Asaja de piloto de dron para jóvenes agricultores

La Guardia Civil participa en un curso de Asaja de piloto de dron para jóvenes agricultores

La Guardia Civil devuelve al dueño de un velero hundido en la Bahía de Palma en 2023 relojes de lujo y un anillo

La Guardia Civil devuelve al dueño de un velero hundido en la Bahía de Palma en 2023 relojes de lujo y un anillo
Tracking Pixel Contents