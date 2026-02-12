Desmantelan una plantación de marihuana y un laboratorio de hachís en Marratxí con un consumo eléctrico equivalente a 15 viviendas
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 46 años por un presunto delito contra la salud pública
El fuerte olor a marihuana procedente de una vivienda despertó la alarma y motivó las quejas de vecinos del polígono de Marratxí, de urbanizaciones colindantes y de la dirección de un instituto situado en las proximidades. Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil del Pont d'Inca se encargaron del caso. Los agentes del instituto armado hallaron en un inmueble gran cantidad de cogollos de cannabis, plantaciones interiores y un laboratorio para elaborar hachís. Un hombre de 46 años ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública. El consumo eléctrico diario, con un contador manipulado, era el equivalente a 15 viviendas.
Las pesquisas se iniciaron a finales del pasado año después de recabar gran cantidad de quejas entre el vecindario por el permanente olor a marihuana en las inmediaciones del polígono industrial de Marratxí. Esta situación también motivó que la dirección de un instituto expresara también su malestar.
A continuación los investigadores del instituto armado localizaron el supuesto foco de donde procedía el profundo olor a marihuana. A partir de este momento, sometieron a una estrecha vigilancia a la vivienda. Allí, los agentes detectaron un gran trasiego de personas que acudían a dicho inmueble para la supuesta compra de sustancias estupefacientes.
Con la correspondiente orden judicial de entrada y registro en su poder, los investigadores de la Guardia Civil del Pont d'Inca irrumpieron el pasado martes en el inmueble sospechoso. Una vez allí, los agentes detuvieron a un hombre de 46 años, responsable de la plantación de marihuana y del laboratorio para elaborar hachís.
50 kilos de cogollos secos
En el interior de la vivienda, se encontraron tres plantaciones de marihuana y 50 kilos de cogollos secos dispuestos para su manipulación, venta o para la extracción de resina de hachís. También hallaron diferentes objetos, productos químicos para su manipulación y 260 gramos de hachís. También se incautaron de 5.600 euros, un arco deportivo con más de 100 flechas y varios machetes de grandes dimensiones.
También acudieron al inmueble técnicos de la compañía eléctrica. Los expertos comprobaron que el contador de la vivienda se encontraba manipulado y no tenía contrato en vigor. Las estimaciones apuntan a que el consumo diario de electricidad equivalía al de 15 viviendas.
