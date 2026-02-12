Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenado a cuatro años de cárcel por abusos sexuales a un niño discapacitado en Palma

El procesado, de 72 años, sometió al menor a tocamientos una veintena de veces

Audiencia Provincial de Palma.

Audiencia Provincial de Palma.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre de 72 años fue condenado ayer a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de un niño discapacitado en Palma. El sospechoso reconoció durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que sometió al menor a tocamientos una veintena de veces aprovechando que lo visitaba en su domicilio por la estrecha relación que mantenía con su familia.

Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente seis años de prisión, el encausado se declaró autor de un delito continuado de abuso sexual y acató además abonar una indemnización de 10.000 euros a la víctima.

Los hechos ocurrieron entre los meses de enero y octubre de 2021. El hombre se valió de su relación de íntima amistad con el menor, que sufre un trastorno del espectro autista por el que tiene reconocida una discapacidad del 20 por ciento. Cuando el niño acudía a su domicilio, se desvestía y lo manoseaba. Estos episodios se repitieron unas 20 veces.

