Cinco detenidos por vender drogas y alquilar habitaciones para la prostitución en un piso de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a cinco personas -tres mujeres y dos hombres- por su vinculación con un punto de venta de drogas muy activo en el que además se alquilaban habitaciones para servicios sexuales. Los sospechosos están acusados de delitos de tráfico de drogas y prostitución. Los agentes han decomisado más de 150.000 euros y diferentes cantidades de cocaína y otros estupefacientes.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas sobre un posible caso de tráfico de drogas en un piso de la zona de Sindicat, donde además se alquilaban habitaciones para el ejercicio de la prostitución. Los agentes lograron acreditar la venta de drogas y la vinculación con un establecimiento con el que tenía conexión directa. También certificaron el alquiler de habitaciones para encuentros sexuales.

El pasado martes, los policías llevaron a cabo cuatro entradas y registros, tres en domicilios y una en el establecimiento. En el operativo, liderado poor el Grupo de Estupefacientes, participaron unidades de Seguridad Ciudadana y de la UCRIF de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional.

Más de 155.000 euros

En el registro efectuado en el domicilio los agentes se incautaron de más de 200 dosis de estupefacientes y medicamentos, con más de 160 gramos de cocaína y cocaína base, así como diferentes cantidades de tusi, cristal, benzodiacepinas, marihuana y medicamentos para la disfunción eréctil. Toda la droga estaba dosificada y preparada para la venta, ya lista para llegar a los consumidores. Además, decomisaron más de 155.000 euros que se encontraban en una caja fuerte.

También se han intervenido cinco cajas de grandes dimensiones conteniendo una ingente cantidad de prendas de ropa etiquetada, con las alarmas puestas y muchas de ellas perchadas y plastificadas de conocidas tiendas de textil. La Pollicía está haciendo gestiones para devolver las numerosas prensas intervenidas a sus propietarios.

La Policía ha explicado que la operación ha permitido desmantelar un punto de venta muy activo. Además de los cinco detenidos por tráfico de drogas, los agentes de la UCRIF detuvieron a tres personas por infracción a la ley de extranjería.