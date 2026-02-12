Uno de los atracadores de Pau Rigo, condenado a cuatro años de cárcel por un secuestro

Fredy Escobar, uno de los autores del asalto al anciano de Porreres Pau Rigo, ha sido condenado hoy a cuatro años de prisión por secuestrar y apalear a un hombre al que acusaba de robarle en Palma. Escobar y otros cinco encausados, que han aceptado la misma pena tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, han reconocido en la vista celebrada en la Audiencia Provincial, que agredieron a la víctima con una barra de hierro, un cuchillo y un martillo. Los seis acusados se han declarado autores de delitos de detención ilegal y lesiones con instrumento peligrosos. A todos se les ha apreciado la atenuante de reparación del daño porque han consignado 10.000 euros para indemnizar a la víctima, que sufrió graves lesiones. El tribunal ha dictado sentencia en el acto y el fallo ya es firme.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de noviembre de 2024. Los acusados se concertaron para asaltar a un hombre que, según creían, les había robado cierta cantidad de dinero. Escobar y otro de los condenados se presentaron en su casa y lo llevaron hasta la vivienda de uno de ellos, en la calle Reyes Católicos de Palma.

El resto del grupo estaba allí esperando. Escobar, como él mismo ha reconocido, golpeó al hombre con una barra de hierro. Otro de los asaltantes le atacó con un cuchillo y le dio varios golpes en el brazo con un martillo. La víctima fue atada y amordazada y recibió patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Con estas torturas pretendían que confesara dónde tenía el dinero. Además, le amenazaron con matar a su mujer y su hija.

Los acusados acabaron decidiendo llevarse al hombre del edificio para acabar con su vida en otro lugar. En ese momento pasó por el lugar una patrulla de la Policía Nacional y la víctima consiguió pedir auxilio a los agentes, que lo liberaron.

La víctima sufrió diversas fracturas, precisó asistencia médica y tardó un mes en recuperarse. Los seis acusados fueron detenidos. El arresto de Escobar obligó a paralizar el segundo juicio por el atraco a Pau Rigo, en el que acabó siendo condenado a tres años de prisión. El fallo, que absolvió al anciano de la muerte a tiros de Mauricio Escobar, consideró a Fredy autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones con las atenuantes de confesión y dilaciones indebida.

La Fiscalía reclamó una condena de 14 años de prisión para cada uno de los seis encausados por delitos de secuestro y lesiones con instrumento peligroso con la agravante de abuso de superioridad. Las defensas y el ministerio público han alcanzado finalmente un acuerdo de conformidad que ha rebajado notablemente las penas. Los acusados han acabado declarándose autores de delitos de detención ilegal y lesiones con instrumento peligroso, por los que han acatado condenas de tres y un año de prisión respectivamente.