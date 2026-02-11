Roba el coche de una conductora tras sufrir un accidente de tráfico leve en Palma

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por robar el coche a una mujer tras un accidente de tráfico leve en Palma. El individuo amenazó a la víctima y cuando ella se bajó de su vehículo, él se metió dentro y se lo llevó. La víctima pudo recuperar el turismo días después tras contactar con un familiar del ladrón, aunque estima que sufrió daños valorados en 4.000 euros.

El accidente, según informan fuentes policiales, ocurrió a principios del pasado mes de septiembre en el cruce de las calles Emili Darder y Bover, en la barriada de es Fortí. Dos coches chocaron, y el conductor de uno de ellos insultó y amenazó a la conductora del otro. Además le cortó el paso con su vehículo y, cuando la mujer salió de su turismo, le propinó empujones y golpes.

Durante la discusión, el individuo cogió las llaves de la mujer y se marchó a pie. La mujer le recriminó lo que ocurría a otro hombre que estaba en el coche del presunto agresor. Fue entonces cuando este volvió, se metió en el turismo de la víctima y se marchó con él.

La mujer presentó una denuncia ante la Policía Nacional por el robo de su vehículo, por lo que el Grupo de Investigación del Distrito Oeste abrió una investigación. Tras realizar diversas gestiones, los agentes lograron identificar unos días después al individuo, aunque no pudieron localizarlo porque no tenía un domicilio conocido.

Mientras tanto, una familiar del sospechoso se puso en contacto con la dueña del coche y le indicó el lugar en el que estaba aparcado. Sin embargo, no pudo recuperar las llaves, por lo que tuvo que recurrir a una grúa para retirarlo. La víctma valoró los daños que había sufrido su vehículo en unos 4.000 euros.

La Policía Nacional sabía que el sospechoso frecuentaba una determinada zona y finalmente una patrulla le identificó y le arrestó el pasado domingo, como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de daños.